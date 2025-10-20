Slušaj vest

Za Aleksa Paru, mladog Amerikanca iz Sjedinjenih Država, život je od početka bio sve samo ne jednostavan. Ipak, ono što ga izdvaja nije težina njegovog puta, već način na koji mu je prišao – sa hrabrošću, upornošću i neverovatnom snagom volje. Do svoje 24. godine, Alek je preživeo rak kostiju u drugom stadijumu, zatim i rak pluća u četvrtom, a usput izgubio i levu nogu. I pored svega, odlučio je da ne posustane – već da živi još snažnije.

Njegova borba počela je u tinejdžerskim godinama, kada mu je dijagnostikovan osteosarkom – agresivni oblik raka kostiju. Amputacija noge iznad kolena kada je imao samo 16 godina i iscrpljujući meseci hemoterapije nisu ga obeshrabrili. Naprotiv, odlučio je da ponovo preuzme kontrolu nad svojim životom.

Danas, zahvaljujući društvenim mrežama, Alekova priča nadahnjuje hiljade ljudi širom sveta. Kroz objave u kojima prikazuje svakodnevicu sa protezom, osvetljava trenutke koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo – poput prolaska kroz uski avionski prolaz ili obavljanja običnih dnevnih zadataka.

"Pojavi se i pokušaj"

"Isprobavanje novih aktivnosti kao osoba sa amputiranom nogom uvek je izazovno, ali nikad nemoguće", poručio je Para dok u jednoj od objava balansira na jednoj nozi i odbija lopticu reketom.

"Jedan od najvažnijih aspekata zagovaranja prava osoba sa invaliditetom je jednostavno pojaviti se i pokušati", dodao je.

Samo godinu dana nakon što je izašao iz prvog ciklusa lečenja, rutinski pregledi otkrili su četiri sumnjive tačke na njegovim plućima. Nakon operacije, tri su uklonjene, ali jedna je ostala neuhvatljiva. Naredni poziv lekara promenio je sve – saznao je da ima rak pluća u četvrtom stadijumu i da mu je preostalo tek nekoliko meseci života.

"Živeo sam potpuno normalno"

Objasnio je kako se osećao nakon saznanja da je ponovo bolestan:

"Najstrašnije nije bilo saznanje da imam rak pluća ili da mi je preostalo tri meseca života, već to što sam živeo potpuno normalan život, potpuno zdrav, a da nisam ni znao da rak u četvrtoj fazi već postoji u mom telu", prisetio se Para pa dodao:

"Rak je bio toliko ljubazan da sam morao da ga dobijem dva puta".

Aleks je uspeo da pobedi bolest i drugi put, iako je prognoza bila stravična. Danas je zdrav i živi punim plućima.

Aktivno se zalaže za inkluziju osoba sa invaliditetom, podizanje svesti o raku i klinička ispitivanja.

Iza svakog osmeha i optimističnog posta stoji priča o neodustajanju. Njegova priča pokazuje da preživljavanje nije samo u tome da se pobedi statistika – već i u sposobnosti da se svojim primerom inspirišu drugi da nikada ne odustanu.

