Ubistvo italijanskog pisca i filmskog reditelja Pjera Paola Pazolinija 1975. godine i danas pokreće mnoga pitanja. Među onima koji ne odustaju od istine, advokat Stefano Mačoni se nada da će novi parlamentarni istražni odbor u Italiji, koji je osnovan letos pružiti odgovore.

Pazolini očima advokata

Pjer Paolo Pazolini Foto: Matteo Nardone / Zuma Press / Profimedia

U kancelariji Stefana Mačonija u južnom Rimu, Pazolini je svuda. Biblioteka 59-godišnjeg advokata ispunjena je knjigama poznatog italijanskog pisca, pesnika i reditelja. Na zidu je fotografija pobožnog katolika, otvoreno gej i komunističkog aktiviste, koji se borio protiv konzumerizma i osporavao pravo na abortus.

Na Mačonijevom stolu su debele fascikle pune isečaka iz novina o ovoj neuhvatljivoj figuri italijanske levičarske politike 20. veka. Pored književnog rada, Pazolini je neumorno kritikovao političku korupciju, postojanje fašizma i moć mafije u svojim kolumnama za Korijere dela Sera, od 1973. do svoje nasilne smrti 1975. godine.

Poslednja noć i ubistvo

U noći između 1. i 2. novembra 1975. godine, reditelj filmova „Akatone“ (1961) i „Teorema“ (1968) pronađen je mrtav, pretučen i pregažen automobilom u mračnom, pustom delu Ostije, priobalnog predgrađa Rima. Imao je 53 godine. Policija nije obezbedila mesto zločina, a stanovnici radničke četvrti okupili su se oko tela, koje je površinski bilo prekriveno čaršavom.

Prema priznanju maloletnog Pina Pelosija, Pazolini ga je pozvao: „Hoćeš li da se provozamo? Idemo, daću ti poklon.“ Taj susret označio je početak tragičnih događaja koji su doveli do smrti briljantnog intelektualca i reditelja.

Pjer Paolo Pazolini Foto: Matteo Nardone / Zuma Press / Profimedia

Pelosi je kasnije opisala kako su večerali u restoranu Biondo Tevere blizu bazilike Svetog Pavla. Pazolini je naručio pivo, a Pino špagete sa uljem i belim lukom. Nakon toga, uputili su se ka Ostiji, gde je Pazolini, prema Pelosinim rečima, zahtevao seksualni čin,što je mladić odbio. Došlo je do fizičkog obračuna, tokom kojeg je Pazolini pretučen štapom, a zatim pregažen automobilom.

Pelozi je 1976. godine osuđen za ubistvo zajedno sa „nepoznatim počiniocima“. Međutim, žalbom su „drugi“ izbrisani iz presude i utvrđeno je da je delovao sam.

Foto: Matteo Nardone / Zuma Press / Profimedia

Politika i misterije

Pazolini je bio kritičar konzumerizma i italijanske političke elite, predviđajući budući uticaj medija i dolazak medijskih mogula poput Silvija Berluskonija. Njegove kolumne za Korijere dela Sera osuđivale su uticaj mafije u Hrišćansko-demokratskoj stranci, predviđajući skandale Tanđentopoli 15 godina kasnije.

Nakon ubistva, Pazolinijeva porodica i prijatelji posumnjali su u politički motiv. Novi dokazi i svedočenja ukazivali su na to da je u ubistvo bila umešana grupa ljudi, uključujući povezane fašističke ćelije i kriminalnu bandu Maglijana, dok je Pelosi kasnije delimično povukao svoje priznanje.

Nasleđe i priznanje

Pjer Paolo Pazolini Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Pazolini je poznat po svojim radikalnim filmovima i književnosti. Njegovo remek-delo „Jevanđelje po Mateju“ Vatikan je proglasio najboljim filmom o Hristu. Retrospektive u MoMA (2012) i BFI (2013) potvrđuju njegovu umetničku veličinu.

Iako je prošlo više od 40 godina, misterija oko smrti Pjera Paola Pazolinija ostaje nerešena, obavijena tamom političkih intriga, mafijaških veza i misterioznih okolnosti italijanske istorije.

