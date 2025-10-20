Slušaj vest

Krajem 1989. godine, Vera Korkina iz Čeljabinska saznala je da je trudna, što joj je donelo veliku radost. Međutim, ta sreća nije dugo trajala. Tokom rutinskog ultrazvuka, lekar je naglo promenio izraz lica i posle konsultacija sa kolegama, saopštio joj da nosi sijamske bliznakinje.

Bez obzira na tešku dijagnozu, Vera nije oklevala: - Nosiću ih i rodiću, pa šta god da bude, odlučno je rekla.

Rođenje Ane i Tatjane: dva života spojena u jednom telu

9. aprila 1990. godine, Vera je na svet donela dve devojčice – Anu i Tatjanu. Svaka je težila oko dva kilograma, a bile su spojene u predelu stomaka, sa zajedničkom jetrom. Lekari su ocenili da im život trenutno nije ugrožen, ali da razdvajanje nosi ogroman rizik. U to vreme, ovakve operacije bile su izuzetno retke i rizične, a svaki korak mogao je biti presudan.

Vizija jednog hirurga

U senci ove teške situacije, devojčice je pažljivo pratio dr Lev Novokreščenov, hirurg iz Čeljabinska. Imao je plan kako bi operacija mogla da se izvede, ali nije želeo prerano da podiže očekivanja. Ipak, kada je došao pravi trenutak, odlučio je da razgovara sa Verom.

Objasnio joj je da je razdvajanje moguće – ako devojčice dožive najmanje tri meseca starosti. Porodica je pristala da čeka, ali situacija se brzo promenila. Već sa nepuna dva meseca, zdravstveno stanje bliznakinja počelo je da se pogoršava, i lekari su morali odmah da reaguju.

Operacija razdvajanja: borba za dva nova života

Kompleksna operacija trajala je satima. Hirurški tim je morao pažljivo da razdvaja svaku krvnu žilu, svaki organ. U pitanju je bio najteži mogući zahvat – ali je na kraju završen uspešno. Ana i Tatjana su bile razdvojene i stabilne.

Istina koja je dugo bila skrivena

Tokom detinjstva, Ana i Tatjana nisu znale kroz šta su prošle. Majka im je govorila da su ožiljci na stomaku rezultat obične operacije. Istinu su saznale tek u tinejdžerskom uzrastu i bile su potresene, ali i zahvalne.

Odrastale su kao preslikane – isto obučene, s istim frizurama, često završavajući jedna drugoj rečenice. Iako su s godinama razvile različite karaktere, njihova povezanost nikada nije oslabljena.

Samohrana majka i stub porodice

Vera je ceo život posvetila ćerkama. Otac devojčica napustio je porodicu čim je saznao za komplikovanu trudnoću. Kasnije se povremeno pojavljivao, ali je bio agresivan, pa su kontakti prekinuti. Uprkos svemu, Vera je bila oslonac – i duhovno i praktično. Bez nje, Ana i Tatjana ne bi imale šansu kakvu danas imaju.

Život u 35. godini: bliskost koja ne prestaje

Danas, kada imaju 35 godina, Ana i Tatjana su i dalje nerazdvojne. Čuju se svakodnevno, a njihova povezanost je i dalje gotovo telesna. Najneobičniji primer toga dogodio se kada je Ana ostala trudna. Tanja, iako nije nosila dete, počela je da oseća sve simptome trudnoće: mučninu, bolove, oticanje nogu. Kada je Ana dobila porođajne bolove, i Tanja je osetila iste senzacije.

- Kao da sam i ja rađala, iako sam samo sedela pored nje, ispričala je kroz osmeh.

Ana je 2022. godine rodila sina Timura, a zatim, 15. aprila, i ćerku Darinu. Tanja je bila uz nju u oba slučaja – ne samo kao sestra, već i kao emocionalni oslonac.

Strah od genetike i borba za majčinstvo

Put do trudnoće nije bio lak. Ana se godinama borila sa zdravstvenim problemima vezanim za jajovode i dugo nije uspevala da ostane trudna. Najveći strah dolazio je svakog puta kada bi ležala na ultrazvuku – plašila se da će čuti ono što je njena majka čula decenijama ranije.

- Lekari su morali da me smiruju. Imala sam ogroman strah. Pol deteta mi nikad nije bio bitan – samo zdravlje, priznala je.

Dr Lev Novokreščenov, čovek koji je devojčicama spasao život, nije doživeo da vidi Anu kao majku. Ipak, njegova ćerka – takođe lekar – ostala je u kontaktu sa Anom i Tanjom. Njihova povezanost je simbol ne samo lekarskog znanja, već i ljudske posvećenosti.

