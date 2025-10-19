Slušaj vest

Piter Makdonald (58) iz Lankašira konačno se ponovo sjedinio sa svojim starijim bratom Trevorom decenijama nakon što ga je otac odveo od majke kada je bio beba, izveštava Dejli miror. Njihova emotivna priča je prikazana u popularnoj britanskoj TV emisiji „Long Lost Family“.

Piter, koji je odrastao u hraniteljskoj porodici, opisao je trenutak koji mu je zauvek promenio život:

„Tog dana, majka i ja smo išli do železničke stanice sa mojim bratom Trevorom. Ali kada je voz trebalo da krene, moj otac se iznenada pojavio i oteo me iz majčinog naručja.“

ilustracija Foto: Dimitris Kolyris / Alamy / Profimedia

U vreme otmice, Piter je imao samo 10 nedelja, dok je Trevor imao dve godine. Njegov otac je pokušao da ih oboje uzme, ali Trevor je stajao iza majke i nije mogao da ga kontaktira. Piter je tada izgubio kontakt sa porodicom, a potraga za njegovim bratom trajala je više od pola veka.

„Trevor mi je u mislima više od 50 godina“, rekao je Piter, koji ima dve ćerke i četvoro unučadi.

Ekipa emisije je uspela da pronađe Trevora, sada 61-godišnjeg stolara. Setio se kako ga je majka ohrabrivala da potraži svog mlađeg brata:

ilustracija Foto: Kevkhiev Yury / Alamy / Profimedia

„Kada je bila jako bolesna, počela je više da priča i da se otvara; rekla mi je: 'Pronađi ga.' Radim ovo za njega, za sebe i za [moju majku]. Mislim da bi bila ponosna.“

Trevor je opisao svoju majku kao strogu osobu koja je često brinula o finansijama:

„Znam za svog brata otkako sam imao devet ili deset godina. Moja majka nije često pričala o njemu, ali kada jeste, pitala bi ga kako je. Pomislila je: 'Ostavi ga gde jeste, verovatno mu je tamo bolje.'“

Kada je Piter saznao da mu je brat pronađen, plakao je i odmah odleteo u London na emotivni susret, koji se održao na rođendan njihove pokojne majke.

„Dva brata zajedno, konačno. Postoji automatska veza“, rekao je Piter, očaran fotografijama svoje majke koje mu je emisija pokazala.

Pitwr je naglasio da ovaj ponovni susret neće biti jednokratni:

„Dolaziću gore-dole da ga vidim koliko god budem mogao“, rekao je, dodajući da je bratska veza sada jača nego ikad.

Bonus video: Sve o usvajanju u Srbiji