Slušaj vest

Piter Makdonald (58) iz Lankašira konačno se ponovo sjedinio sa svojim starijim bratom Trevorom decenijama nakon što ga je otac odveo od majke kada je bio beba, izveštava Dejli miror. Njihova emotivna priča je prikazana u popularnoj britanskoj TV emisiji „Long Lost Family“.

Piter, koji je odrastao u hraniteljskoj porodici, opisao je trenutak koji mu je zauvek promenio život:

„Tog dana, majka i ja smo išli do železničke stanice sa mojim bratom Trevorom. Ali kada je voz trebalo da krene, moj otac se iznenada pojavio i oteo me iz majčinog naručja.“

stare slike, crno bele slike, deca, nekad i sad
ilustracija Foto: Dimitris Kolyris / Alamy / Profimedia

U vreme otmice, Piter je imao samo 10 nedelja, dok je Trevor imao dve godine. Njegov otac je pokušao da ih oboje uzme, ali Trevor je stajao iza majke i nije mogao da ga kontaktira. Piter je tada izgubio kontakt sa porodicom, a potraga za njegovim bratom trajala je više od pola veka.

„Trevor mi je u mislima više od 50 godina“, rekao je Piter, koji ima dve ćerke i četvoro unučadi.

Ekipa emisije je uspela da pronađe Trevora, sada 61-godišnjeg stolara. Setio se kako ga je majka ohrabrivala da potraži svog mlađeg brata:

stare slike, crno bele slike, deca, nekad i sad, otac i sin
ilustracija Foto: Kevkhiev Yury / Alamy / Profimedia

„Kada je bila jako bolesna, počela je više da priča i da se otvara; rekla mi je: 'Pronađi ga.' Radim ovo za njega, za sebe i za [moju majku]. Mislim da bi bila ponosna.“

Trevor je opisao svoju majku kao strogu osobu koja je često brinula o finansijama:

„Znam za svog brata otkako sam imao devet ili deset godina. Moja majka nije često pričala o njemu, ali kada jeste, pitala bi ga kako je. Pomislila je: 'Ostavi ga gde jeste, verovatno mu je tamo bolje.'“

Kada je Piter saznao da mu je brat pronađen, plakao je i odmah odleteo u London na emotivni susret, koji se održao na rođendan njihove pokojne majke.

„Dva brata zajedno, konačno. Postoji automatska veza“, rekao je Piter, očaran fotografijama svoje majke koje mu je emisija pokazala.

Pitwr je naglasio da ovaj ponovni susret neće biti jednokratni:

„Dolaziću gore-dole da ga vidim koliko god budem mogao“, rekao je, dodajući da je bratska veza sada jača nego ikad.

Ne propustiteDruštvoITALIJANKA KOJA JE POSLE 53 GODINE SAZNALA DA JE SRPKINJA JE OTETA BEBA! Jedna stvar je POSEBNO ČUDNA, evo kako su KRALI BEBE
untitled1.jpg
Život"BAČENU BEBU SAM 6 GODINA GAJILA KAO SVOJU, A ONDA SU JE OTELI OD MENE": Posle 15 godina usledio je poziv: "Sećaš li me se, MAMA?"
pasa-1.jpg
ŽivotKad su me spasili iz ustaškog logora imao sam samo pločicu sa brojem 1128 oko vrata: Živko je posle 80 godina saznao isitinu o poreklu
Živko Ivančević
ŽivotOstavila me kao bebu u smotuljku i nestala: 49 godina nisam znala zašto je mama to uradila, a onda me istina ošinula kao grom
Šeron Krikmar upoznala biološku majku nakon 49 godina (3).png
ŽivotImala je 18 godina kad se porodila i sina više nije videla: Sliku čuvala 33 godine, a onda je saznala istinu
melani persli našla sina posle 33 godine foot youtube (5).jpg

 Bonus video: Sve o usvajanju u Srbiji

Usvajanje dece u Srbiji: Put ljubavi, strpljenja i posvećenosti - koliko traje i kakave korake moraju da preduzmu budući roditelji? Izvor: Kurir televizija