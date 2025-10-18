Slušaj vest

Vlasti u Njujorku saopštile su uzrok i način smrti instruktora fitnesa Džejkoba Ziben-Huda (34), koji je početkom avgusta pronađen mrtav u svom stanu sa posekotinama po nogama i licu.

Njegovo telo pronašao je suprug, 40-godišnji model Donald Ziben-Hud, 1. avgusta u kupatilu njihovog stana na Menhetnu. Kako je tada saopštila njujorška policija, Džejkob je imao višestruke ubodne rane po nogama.

Suprug optužen za napade, ali ne i za ubistvo

Donald je 1. oktobra optužen po više tačaka, uključujući provalu i napad, saopštila je kancelarija okružnog tužioca na Menhetnu. Iako je u više navrata bio prijavljivan zbog nasilja nad Džejkobom, formalno nije optužen za njegovo ubistvo.

Međutim, u petak 17. oktobra, Kancelarija glavnog medicinskog ispitivača potvrdila je da je Džejkobova smrt proglašena ubistvom. Uzrok smrti su, prema izveštaju, višestruke tupe i oštre povrede.

Džejkob Ziben Hud Foto: Instagram

Jeziva poruka ocu pre smrti

Prema navodima tužilaštva, Džejkob je veče pre smrti, 31. jula, poslao poruku ocu tvrdeći da ga Donald napada.

"Napao me, tukao i isekao“, navodno je napisao, a uz poruku je poslao i fotografije na kojima se vide duboka rana na nozi i lice prekriveno krvlju.

Nekoliko sati kasnije, oko 4 ujutru 1. avgusta, Donald je pozvao policiju i prijavio da je pronašao Džejkoba mrtvog u kupatilu, nagnutog nad WC šoljom. Policija je po dolasku zatekla stan u potpunom haosu, sa krvlju po nameštaju, zidovima, podu i radnim površinama.

Nasilje i zabrana prilaska

Istragom je utvrđeno da je Donald ranije već dva puta napao Džejkoba tokom ove godine, pri čemu je prekršio zabranu prilaska. Tokom jednog incidenta u junu, navodno mu je pretio nožem i rekao da će ga ubiti.

Donald Ziben-Hud trenutno je optužen za dve tačke provale, napad, nepoštovanje suda i nedozvoljeno posedovanje oružja. Izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice.

Za sada nije poznato da li će protiv njega biti podignute nove, teže optužnice u vezi sa ubistvom njegovog supruga. Policija i dalje istražuje slučaj, dok u sudskim spisima nema podataka o tome da li Donald ima advokata.

(Kurir.rs/People)