"Zašto su nam crkve po selima prazne": Otac Predrag Popović očitao lekciju svim vernicima, mnogi će se zamisliti nakon ovih reči
Otac Predrag Popović na svojim internet kanalima često drži životne lekcije pokušavajući na taj način da približi veru svakom čoveku i pojasni mu sve što ga tišti.
On se bavi i svakodnevnim temama, ali i problemima. Jedan od njih izazvao je reakcije javnosti, a odnosi se na to što su seoske crkve sve praznije, te da vernici retko odlaze u njih.
"Kad neko u manjem mestu počne da ide u crkvu, komšiluk odmah počne da priča: Kod ovih se nešto dešava. Onda takav pritisak naprave na tu kuću da se oni jadni uplaše i više ne iduc u crkvu", počeo je da objašnjava u svom govoru na Instagram profilu.
Kako je dalje objasnio, ako se poštuju svi verski praznici, zbog čega se ne bi odlazilo u crkvu na molitvu?
Mnogi su se u komentarima složili sa ocem Predragom Popovićem i otkrili da su i sami nailazili na negativne i zajedljive komentare koje zajednice.
"Tako je oče.Odmah ide priča,da smo puno grehova stekli i da džaba idemo sad u crkvu i na ispoved i na liturgije", Dešava mi se da kad krenem negde na put ( putujem vrlo često) kolege koje me povezu, kad se prekrstim i pomolim Bogu, u čudu me pitaju" što se krstis"? Postavim im isto pitanje slaviš li slavu? Veruješ li Bogu? Oni se snužde onda ućute", samo su neki od komentara.