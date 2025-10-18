Slušaj vest

Otac Predrag Popović na svojim internet kanalima često drži životne lekcije pokušavajući na taj način da približi veru svakom čoveku i pojasni mu sve što ga tišti.

On se bavi i svakodnevnim temama, ali i problemima. Jedan od njih izazvao je reakcije javnosti, a odnosi se na to što su seoske crkve sve praznije, te da vernici retko odlaze u njih.

"Kad neko u manjem mestu počne da ide u crkvu, komšiluk odmah počne da priča: Kod ovih se nešto dešava. Onda takav pritisak naprave na tu kuću da se oni jadni uplaše i više ne iduc u crkvu", počeo je da objašnjava u svom govoru na Instagram profilu.

Kako je dalje objasnio, ako se poštuju svi verski praznici, zbog čega se ne bi odlazilo u crkvu na molitvu?

Mnogi su se u komentarima složili sa ocem Predragom Popovićem i otkrili da su i sami nailazili na negativne i zajedljive komentare koje zajednice.

"Tako je oče.Odmah ide priča,da smo puno grehova stekli i da džaba idemo sad u crkvu i na ispoved i na liturgije", Dešava mi se da kad krenem negde na put ( putujem vrlo često) kolege koje me povezu, kad se prekrstim i pomolim Bogu, u čudu me pitaju" što se krstis"? Postavim im isto pitanje slaviš li slavu? Veruješ li Bogu? Oni se snužde onda ućute", samo su neki od komentara.