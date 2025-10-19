Slušaj vest

Žena kojoj je dijagnostikovan teški oblik karcinoma jezika u novembru 2021. godine pristala je na operaciju koja joj je predstavljena kao jedina šansa za preživljavanje. Nakon što je prošla kroz terapiju zračenjem, suočila se sa ozbiljnim posledicama – dijagnostikovana joj je osteonekroza vilice, stanje koje zahteva kompleksnu rekonstrukciju.

Posledice operacije – drastična promena izgleda

Pre nego što je podvrgnuta rekonstruktivnoj hirurgiji, žena je, uprkos teškoj bolesti, bila sposobna da govori i normalno se hrani. Međutim, situacija se drastično pogoršala nakon intervencije hirurga kome su ukazali poverenje. Prva operacija, izvedena krajem 2021. godine, nije prošla bez komplikacija, pa je ubrzo usledila i druga – složen zahvat koji je trajao više od deset sati.

Nakon operacije, žena je prebačena na intenzivnu negu. Kada su je vratili na bolničko odeljenje, njen suprug je doživeo šok.

- Kada je izašla sa intenzivne nege i bila vraćena na odeljenje, zatekao sam je kako leži licem nadole. Njeno lice bilo je potpuno unakaženo, a ona nesposobna da govori i jede, izjavio je suprug za grčku televiziju ANT1.

Optužbe na račun lekara i finansijska ucena

Nesrećni supružnici tvrde da ih je hirurg ne samo doveo u zabludu, već i iskoristio situaciju. Prema navodima koje je muž izneo u emisiji "Otkriće", lekar ih je ucenjivao i iznudio od njih 13.000 evra.

- Lekar nam je rekao da je rezultat privremen i da će biti bolje kad se moja supruga oporavi, ali to se nije desilo, rekao je suprug, ističući da poboljšanja nije bilo ni mesecima kasnije.

Pomoć drugih lekara i odluka o tužbi

Nakon neuspele operacije, žena je primljena u drugu bolnicu gde su lekari pokušali da saniraju štetu i obave dodatnu operaciju vilice, koliko god je to bilo moguće u datim okolnostima.

Nakon svega što su prošli, bračni par je odlučan u nameri da pravdu potraži na sudu. Pokrenuće tužbu protiv hirurga kojeg optužuju za nestručnost, ali i za iznudu. Svoju priču su podelili s javnošću kako bi, kako kažu, sprečili da se ista stvar dogodi nekom drugom.

