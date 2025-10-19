Slušaj vest

Šesnaestogodišnji Levi Sajer bio je običan tinejdžer koji se tog dana, 23. septembra, vraćao kući iz škole i družio sa prijateljima - a samo nekoliko sati kasnije borio se za život.

Po povratku kući, Levi se požalio majci na bolove u mišićima, misleći da je u pitanju običan umor. Međutim, tokom večeri počeo je da pokazuje simptome slične gripu — mučninu i gubitak apetita. Njegova majka Norlija odmah je zakazala pregled kod lekara za sledeće jutro, ali tragedija se odvila mnogo brže nego što je mogla da zamisli.

Noć koja joj je promenila život

Oko 1.30 posle ponoći, Norliju je probudila jaka buka iz kupatila. Levi se osećao znatno gore i počeo je da povraća. Ubrzo je postao dezorijentisan i prestao da govori smisleno, pa je majka u panici pozvala hitnu pomoć.

- Nikada ga nisam videla tako bolesnog u životu.Tada me je pitao: "Mama, da li ću umreti?" A mi smo svi, naravno, rekli "ne", rekla je potresena majka za "The Mirror".

Lekari su se borili šest sati

Levi je hitno prebačen u dečju bolnicu u Australiji, gde je gotovo 60 lekara i specijalista više od šest sati pokušavalo da ga spase u jedinici intenzivne nege. Na njegovom licu i telu pojavile su se tamne ljubičaste mrlje pre nego što je bio intubiran zbog tečnosti u plućima.

Uprkos svim naporima lekara, Levi je preminuo. Njegovo srce prestalo je da kuca, a reanimacija je trajala gotovo 90 minuta. Uzrok smrti bio je sepsa izazvana meningokoknom bakterijom tipa B — smrtonosnom infekcijom koja se širi izuzetno brzo.

- Hitna pomoć je uradila sve što je mogla da ga spase. Lekar nam je objasnio da ova infekcija prolazi kroz telo kao cunami, rekla je Norlijah.

Opasan soj meningitisa

Smrt od meningitisa sve je češća i u Velikoj Britaniji, posebno zbog porasta broja slučajeva meningokoka tipa B. Samo tokom 2022/23. godine zabeležena su 33 smrtna slučaja, a posebno je zabrinjavajući porast infekcija među decom uzrasta od jedne do četiri godine.

Levi je u školi u Australiji bio vakcinisan protiv meningokoka tipa ACWY, ali ta vakcina ne pokriva najopasniji soj — tip B.

Simptomi meningitisa

Prema podacima britanskog NHS-a, simptomi meningitisa mogu uključivati:

visoku temperaturu

hladne ruke i stopala

povraćanje

konfuziju i ubrzano disanje

bolove u mišićima i zglobovima

bledilo ili pojavu tamnih mrlja na koži

glavobolju i ukočen vrat

netoleranciju na jaku svetlost

pospanost ili teško buđenje

napade (konvulzije)

Kod beba, znakovi upozorenja mogu biti: odbijanje hrane, razdražljivost, oštar plač, ukočeno ili mlitavo telo, kao i izbočena meka tačka na temenu.

