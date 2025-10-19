Slušaj vest

Britanske vlasti „aktivno istražuju“ navode da je princ Endrju pokušao da dođe do poverljivih informacija o Virdžiniji Đufre ženi koja ga je optužila za seksualni napad, a koja je u aprilu ove godine izvršila samoubistvo u 41. godini.

Sumnjivi mejlovi procurili u javnost

Prema izveštajima BBC-a, The Telegrapha i The Guardiana, u javnost su procurili mejlovi iz kojih se vidi da je Endrju pre više od decenije od svog službenika za bezbednost koji je plaćen novcem britanskih poreskih obveznika tražio da istraži Đufre i da je tom prilikom dostavio njen broj socijalnog osiguranja i datum rođenja.

Ti mejlovi navodno su poslati neposredno pre nego što se 2011. pojavila fotografija na kojoj princ stoji sa maloletnom Virdžinijom Đufre, dok se u pozadini vidi Gilejn Maksvel. The Guardian navodi da nema dokaza da je policajac zaista postupio po tom zahtevu.

Princ Endrju:

Portparol Metropoliten policije potvrdio je za People:

"Svesni smo medijskih navoda i aktivno istražujemo tvrdnje koje su iznete.“

Političari traže odgovore

Britanski ministar energetike Ed Miliband izjavio je u emisiji Sunday with Laura Kuenssberg da su navodi „izuzetno zabrinjavajući“ i da „apsolutno nije prihvatljivo“ da se službenici za ličnu zaštitu članova kraljevske porodice koriste u takve svrhe.

Endrju se odrekao kraljevskih titula

Sporni mejlovi pojavili su se samo nekoliko dana nakon što je princ Endrju objavio da odustaje od korišćenja svojih titula i počasti, navodeći da time ne želi da ometa rad kralja Čarlsa III i ostatka kraljevske porodice.

Taj potez usledio je posle ponovnog interesovanja javnosti za njegov odnos sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom, koji je umro u zatvoru 2019. godine čekajući suđenje za trgovinu ljudima i seksualno zlostavljanje maloletnica.

Veze sa Epstajnom i sporne poruke

Prošle nedelje otkriven je i drugi mejl iz 2011. u kojem Endrju navodno piše Epstinu:

„Zajedno smo u ovome“ i „uskoro ćemo ponovo da se zabavimo“, poslat samo dan nakon što je u javnosti objavljena njihova zajednička fotografija s Đufre.

To baca dodatnu sumnju na Endrjuove ranije izjave da je prekinuo svaki kontakt s Epstinom.

Đufreine optužbe i posthumna knjiga

Pre smrti, Virdžinija Đufre je tužila princa Endrjua, tvrdeći da ju je Epstajn podvodio njemu i da je bila primorana na seks sa princom tri puta u Londonu, Njujorku i na Karibima dok je imala samo 17 godina.

U svojoj autobiografiji Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, koja izlazi 21. oktobra, Đufre detaljno opisuje te susrete i borbu za pravdu.

Princ Endrju je sve optužbe dosledno negirao. U februaru 2022. postignuto je vansudsko poravnanje vredno do 12 miliona funti, koje je uključivalo izjavu u kojoj je izrazio „žaljenje zbog svog odnosa s Epstinom“, ali bez priznanja krivice ili izvinjenja.