Slušaj vest

Muškarac koji je devet meseci trezan nakon 45 godina konzumiranja alkohola podelio je svoja iskustva i otkrio sve ono o čemu vam "niko ne govori" kada se odlučite na apstinenciju, piše LADbible.

U Ujedinjenom Kraljevstvu kultura pijenja duboko je ukorenjena. Prema nacionalnim smernicama, odrasli ne bi trebalo da konzumiraju više od 14 jedinica alkohola nedeljno, a procenjuje se da 24 odsto odraslih u Engleskoj premašuje tu granicu. U Velsu taj procenat iznosi 17 odsto, u Škotskoj 22, a u Severnoj Irskoj 16 odsto.

Ipak, stavovi prema alkoholu se menjaju, a novi trendovi pokazuju da se sve više ljudi okreće svesnijem pijenju ili potpunoj apstinenciji. Jedan od njih je Ijan Kalagan, koji je na društvenim mrežama izgradio platformu na kojoj deli svoje putovanje prema "resetovanju u srednjim godinama" i otvoreno govori o svom putu do treznosti. U međuvremenu je napisao elektronsku knjigu o svom iskustvu i radi kao trener za odvikavanje od alkohola.

Kalagan naglašava kako je postizanje treznosti za njega značilo promenu iznutra. "Moja transformacija došla je iznutra. Radilo se o sirovoj iskrenosti, suočavanju s mojim obrascima i neumoljivom preoblikovanju mog uma", objašnjava na svojoj internet stranici.

Promene nakon prestanka konzumiranja alkohola

U nedavnoj objavi na TikToku, Ijan se osvrnuo na prvih devet meseci apstinencije, otkrivajući promene koje je doživeo. "Ovako se zapravo osećate kada prestanete da pijete nakon čitavog života", napisao je. "Živeo sam u alkoholu. Jutro, podne, noć. Izgradio sam rutine oko piva, dostave hrane i laži. Sada sam slobodan, ali sloboda je rad."

Jedna od ključnih stvari koje je primetio jeste promena u prijateljstvima. "Izgubićete ljude... i dobiti sebe", objasnio je. "Prijatelji iz paba nestaju. Scenariji pucaju. Niste vi slomljeni, scenario je. Oni koji ostanu upoznaće pravog vas."

Primetio je i promenu u doživljavanju života, navodeći kako je alkohol "ravnao" sve njegove emocije. "Usponi su viši, padovi su glasniji", rekao je. "Uklonite ga i osetićete sve. Tuga grize, radost sleće čisto, dosada se javlja. Nered je. To je život. Nisam želeo sreću. Želeo sam da prestanem da se osećam mrtvim. To je ono s čime život dolazi, s pojačanim zvukom."

Metode borbe protiv žudnje

Naglasio je i važnost stvaranja rutina i metoda za borbu protiv žudnje, a za njega je ključna bila hladna voda. "Hladna voda je iskrena. Ne leči vas. Daje vam dva minuta kontrole kada vam glava laže", objasnio je.

Prisetio se kako je trećeg dana apstinencije, dok je proživljavao teške simptome odvikavanja, stajao pod hladnom vodom."Tresao sam se tako jako da sam jedva mogao da držim olovku. Stao sam pod ledenu vodu i brojao do deset. To je šokiralo žudnju dovoljno dugo da udahnem i pojedem. To je bio prvi put da sam se osećao moćno. Ne zato što sam se osećao dobro, već zato što sam održao obećanje."

"Devet meseci kasnije, još uvek se preoblikujem. Još uvek me iznenade stare pesme, stari pabovi, stare rute. Još uvek osećam tugu zbog godina koje sam spalio. Zatim kuvam supu. Pošaljem poruku prijatelju. Pišem. Spavam. Sledećeg jutra, stid je nestao. Poverenje je veće", zaključio je.

Video: Neuropsihijatar: Kako će neko reagovati na alkohol zavisi od crta ličnosti