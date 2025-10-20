Slušaj vest

Usvojena žena iz Gruzije je u misiji da pronađe svoje biološke roditelje otkrila da je sa svojim rođenim ocem sve vreme bila prijatelj na Fejsbuku.

Tamuna Museridže je počela da sumnja da bi mogla biti usvojena 2016. godine, kada je žena koja ju je odgajala umrla, navodi BBC od 30. novembra. U to vreme, Tamuna (41), navodno je pronašla izvod iz matične knjige rođenih sa svojim imenom - ali datum rođenja se razlikovao od njenog.

Tamuna, koja je novinarka, zatim je postavila stranicu na Fejsbuku u nadi da će pronaći više informacija o svojim korenima. Na kraju je dobila poruku od žene iz Gruzije, koja je rekla da je njena tetka prikrila trudnoću u septembru 1984, što je bilo otprilike u vreme Tamuninog pravog rođendana.

Žena je pristala da uradi DNK test, koji je kasnije otkrio da su ona i Tamuna bili prvi rođaci i da je ženina tetka, u stvari, Tamunina rođena majka. Ali, kada je Tamuna nazvala svoju rođenu majku, rekla je da ne ide dobro.

„Počela je da vrišti, da viče. Rekla je da nije rodila dete. Nije htela da ima ništa sa mnom“, rekla je Tamuna za BBC, dodajući: „Bila sam spremna na sve, ali njena reakcija je bila iznad svega što sam mogla da zamislim“.

Međutim, nakon otprilike nedelju dana i drugog telefonskog poziva, Tamunina rođena majka joj je dala ime njenog rođenog oca - čoveka po imenu Gurgen Khorava.

„Nisam mogao da verujem da mi se ovakve stvari dešavaju. Nisam mogla da verujem da sam ih pronašla“, priseća se Tamuna.

Kada je otišla na Fejsbuk da pokuša da pronađe Gurgena, Tamuna je tada otkrila da je pratio njenu priču sve vreme i da je čak bio i prijatelj na Fejsbuku.

„Bio je na mojoj listi prijatelja tri godine“, rekla je Tamuna za BBC. „Nije čak ni znao da je moja rođena majka trudna. Za njega je to bilo veliko iznenađenje."

Ubrzo su se dogovorili da se sastanu u Gurgrenovom rodnom gradu.

„Bilo je čudno u trenutku kada me je pogledao, znao je da sam njegova ćerka. Imala sam toliko pomešanih emocija“, priseća se Tamuna.

Tamuna je na kraju više razgovarala sa svojom rođenom majkom i otkrila više o okolnostima sopstvenog usvojenja.

Saznala je da je njena majka - plašeći se sramote da ima vanbračno dete - sakrila trudnoću i na kraju otputovala u obližnji grad da u tajnosti rodi bebu.

