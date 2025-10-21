Slušaj vest

Otac Predrag Popović podelio je nedavno još jednu fotografiju na svom Instagram profilu i ponovo ganuo srca hiljada ljudi. Na pomenutoj fotografiji se vidi radnik komunalnog preduzeća iz Bijeljine dok čisti ulicu u blizini manastira Svetog Vasilija Ostroškog.

Na prvi pogled, običan trenutak iz svakodnevnog života — ali ono što se dogodilo sledećeg trenutka pretvorilo je scenu u simbol istinske vere.

I to se vidi u opisu fotografije koji je podelio jedan od omiljenih pravoslavnih sveštenika. Kako je naveo otac Predrag on se u tom momentu iskreno moli, nakon čega nastavlja sa svojim poslom.

Trenutak tišine i molitve

"Poštovani oče.

Šaljem Vam zanimljivu sliku iz Bijeljine koja pokazuje kako se jedan radnik komunalnog preduzeća moli dok je čistio ulicu pored manastira Svetog Vasilija Ostroškog koji je nalazi u pješačkoj zoni. Stao je skinuo kapu odložio alat i počeo da se moli, po završetku molitve nastavio sa svojim radom.

Bog nam pomogao."



Taj jednostavan gest, uhvaćen sasvim slučajno, pokazao je koliko vera može biti tiha, iskrena i duboka. Nije potrebno mnogo reči – samo trenutak iskrenosti i poštovanja pred svetinjom.

Ljudi su prepoznali veličinu trenutka

Komentari ispod objave svedoče koliko je ova fotografija dotakla mnoge:

„Često vidim ovog čoveka kako se ujutru zaustavi i pomoli na istom mestu.“

„Pred Bogom smo svi isti – i radnik i direktor. Divna scena!“

„Čoveče, neka ti Bog usliši svaku molitvu.“

„Ovaj prizor mi je ulepšao dan. Hvala na podsećanju šta je istinska vera.“

