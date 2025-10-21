Slušaj vest

Iako mnogi smatraju da nas je žanr istinitih zločina učinio neosetljivim na nasilje, neki projekti ga koriste kao moćno sredstvo za istraživanje ključnih društvenih pitanja poput diskriminacije, nasilja i manjkavosti pravosudnog sistema. Upravo takav je i novi Netflixov dokumentarac "The Perfect Neighbor" (Idealna komšinica), koji se bavi oružanim nasiljem i kontroverznim američkim zakonom poznatim kao "Stand Your Ground".

Kroz potresne snimke nadzornih kamera i kamera policijskih službenika, dokumentarac detaljno prati tragičnu priču o ubistvu Ejdžike "AJ" Ovens i događaja koji su šokirali Ameriku.

Ko je Suzan Lorinc?

Dokumentarac je ime dobio po Suzan Lorinc, ženi koja je u jednom od poziva policiji samu sebe opisala kao "idealnu komšinicu". Lorinc je živela u maloj i povezanoj zajednici u Okali na Floridi, ali prema rečima jednog od producenata filma, Nikona Kvantua, bila je "potpuni izopštenik".

U tom komšiluku porodice su se dobro poznavale, a deca su se svakodnevno igrala zajedno, najčešće u dvorištima ili na praznom polju tik do kuće Suzan Lorinc.

Dečja igra ju je, međutim, neprestano iritirala. Često je vikala na njih i nebrojeno puta zvala policiju. Službeni zapisi pokazuju da je od 2021. godine vlasti kontaktirala najmanje šest puta. U izjavi datoj nakon hapšenja, detektiv je potvrdio da je Lorinc priznala kako je decu vređala na rasnoj osnovi.

Šta se dogodilo AJ Ovens?

Ejdžik "AJ" Ovens bila je 35-godišnja samohrana majka četvoro dece, opisana kao "predana i puna ljubavi". Njen život tragično je prekinut 2. juna 2023. godine, kada ju je Lorinc ustrelila jednim metkom kroz zatvorena ulazna vrata svoje kuće.

Napetost između dveju žena rasla je zbog eskalirajućeg ponašanja Lorinc, koja se neprestano žalila na dečju igru. Kobnog dana, sin AJ Ovens požalio se majci da je komšinica na njega bacila rolne. Ovens je odmah otišla do kuće Lorinc kako bi je suočila s tim činom i pitala zašto je gađala njeno dete. Lorinc je odbila da otvori vrata i umesto toga nazvala policiju kako bi prijavila neovlašćeni upad na posed. Nedugo zatim, ispalila je hitac kroz vrata i smrtno ranila Ovens.

Gde je Suzan Lorinc sada?

Suđenje koje je usledilo pokrenulo je nacionalnu raspravu o zakonima "Stand Your Ground", koji su na snazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Odbrana Suzan Lorinc tvrdila je da se bojala za svoj život kada se Ovens pojavila na njenim vratima, pozivajući se upravo na taj zakon s Floride koji, u zavisnosti od okolnosti, dozvoljava upotrebu smrtonosne sile u samoodbrani.

U avgustu prošle godine, Lorinc je proglašena krivom za ubistvo iz nehata. Iako je prvobitno bila optužena i za krivično delo iz krajnje nepažnje i dva napada, te su optužbe kasnije odbačene. Trenutno služi 25-godišnju zatvorsku kaznu u kaznenom zavodu "Homestead" na Floridi.

Film je svetsku premijeru imao na Filmskom festivalu Sundance, 24. januara 2025. i dobio je brojne pohvale za produkciju, režiju i montažu. Ograničeno bioskopsko prikazivanje započelo je 10. oktobra, pre nego što je stigao na Netflix 17. oktobra.

