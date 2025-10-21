Slušaj vest

Troj Milne (61), dijabetičar, preživeo je devet dana u australijskoj divljini bez hrane i insulina, nakon što se izgubio dok je išao do prodavnice tokom kampovanja sa suprugom ranije ovog meseca.

Na kraju je uspeo da zapali vatru kako bi privukao pažnju spasilaca, koji su ga pronašli živog u gustoj šumi u regionu Gippsland, u australijskoj državi Viktorija.

Troj Milne pronađen nakon 9 dana u Australiji Foto: 9news australia/youtube

Emotivan susret sa spasiocima

"Dejv, spasio si mi život. Spasio si mi život, druže,“ uzviknuo je Milne spasiocu Dejvu Džounsu tokom intervjua za 9News, dok je 16. oktobra prebacivan iz predgrađa Melburna u bolnicu na lečenje.

"Mislio sam da sam gotov. Šećer mi je pao. Da nisam pio vodu iz potoka, pao bih u komu,“ rekao je Milne. Dodao je da nije verovao da će izaći živ.

Poslednji trag i nestanak

Prema snimcima sa nadzornih kamera i izjavama svedoka, Milne je poslednji put viđen 7. oktobra kada je otišao po kamp-opremu u prodavnicu. Njegov džip sledećeg jutra je viđen u obližnjem gradu, a nekoliko sati kasnije pojavio se na benzinskoj pumpi.

Radnici su policiji rekli da je delovao zbunjeno i tražio je pravac. Potom je nestao bez traga.

Pronađen zahvaljujući vatri

Milne je pronađen 16. oktobra, skoro dve i po nedelje kasnije, u blizini svog džipa, na neobeleženom putu, pored vatre koju je zapalio. Pronađen je nakon što je oko 17 časova prijavljen požar, saopštio je inspektor Kris Hamilton iz policije Viktorije.

Njegov džip se bio zaglavio i nije mogao da se vozi. Inspektor policije Velingtona, Vejn Rotvel, izjavio je da je Milneovo preživljavanje posle toliko dana bilo izuzetno.

"Zaista smo se plašili najgoreg, pa je kontaktiranje njegove porodice sa ovako divnim vestima bilo neverovatno,“ rekao je Rotvel.

Bez lekova, dezorijentisan i izgubljen

Inspektor je dodao da je Milne, koji inače koristi insulin za kontrolu dijabetesa, zbog dugog perioda bez terapije bio dezorijentisan i zbunjen, što je verovatno dovelo do toga da skrene s glavnog puta i izgubi se u šumi.

Potraga je bila izuzetno zahtevna zbog velikog područja koje je pretraživano.

Ipak, Milne je pomogao sebi: „Kada je zapalio vatru, to je privuklo pažnju vatrogasaca, koji su brzo reagovali i pronašli ga.“

(Kurir.rs/People)