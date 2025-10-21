Slušaj vest

Sušenje veša zimi često postaje pravi izazov. Niske temperature, visoka vlažnost vazduh i manjak sunca usporavaju isparavanje vlage, pa odeća i posteljina ostaju vlažne mnogo dulje nego u toplijim mesecima.

Bez mogućnosti da ih sušimo napolju često smo prisiljeni sušiti stvari u zatvorenom prostoru što može dovesti do neugodnih mirisa ili čak pojave vlage u domu. Zato mnogi traže brže i učinkovitije načine da se izborе s tim problemom. Malo organizacije i nekoliko pametnih poteza — i sveža, suva posteljina biće vam dostupna i usred zime.

Stručnjaci iz Winstons Bedsa podelili su svoje najbolje savete koji će vašu posteljinu i druge glomazne komade osušiti u tren oka.

"Nemogućnost stavljanja rublja na žicu može biti frustrirajuća. Ipak, postoje jednostavni i učinkoviti načini da domaćice osuše posteljinu u zatvorenom prostoru tokom hladnijih meseci. Korištenje odvlaživača zraka ili postavljanje sušila blizu prozora jednostavni su trikovi za brzo i ravnomerno sušenje bez prevelikog oslanjanja na skupe uređaje”, objašnjava Rebeka Svain za Daily Express.

1. Postavite sušilicu blizu prozora

sušilica za veš Foto: Profimedia

Ako ne pada kiša, sušilicu postavite što bliže prozoru. Protok svežeg vazduha znatno ubrzava proces sušenja.

Pazite, međutim, da ostavite dovoljno prostora da se posteljina pravilno raširi u suprotnom biste mogli završiti s vlažnim mrljama ili neugodnim mirisom vlage.

2. Koristite ovlaživač vazduha

Ovlaživači vazduha upijaju vlagu iz prostorije, čime znatno ubrzavaju sušenje odeće.

Neki moderni modeli čak imaju posebnu postavku za pranje veša, koja stvara idealno okruženje za brzo i učinkovito sušenje.

3. Dodajte dodatni ciklus centrifuge

“Sušenje posteljine može potrajati duže tokom hladnijih meseci i kraćih dana, stoga dodatni ciklus centrifuge pomaže da se ukloni što više vlage prije samog sušenja”, savetuju stručnjaci.

Ovaj jednostavan korak može uštedeti sate čekanja i smanjiti potrebu za grejanjem prostorije.

dodatni ciklus centrifuge Foto: Profimedia

4. Upotrebite ventilator

Postavljanje ventilatora u blizini posteljine dok se suši pomaže da vlaga brže ispari.

U zatvorenom prostoru zrak se kreće sporije nego napolju, pa je cirkulacija vazduha presudna. Povremeno okrenite posteljinu kako bi se ravnomerno sušila i sprečilo nakupljanje vlage.

Foto: Shutterstock

5. Ne pretrpavajte sušilicu

Iako je zimi teško pronaći prostor za sve, prenatrpana sušilica usporava sušenje i može uzrokovati neugodne mirise.

Bolje je prati manju količinu veša odjednom kako bi svaki komad imao dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha. Tako ćete izbeći da cela kuća postane “zona za pranje veša”.

(Kurir.rs/Večernji)