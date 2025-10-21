Slušaj vest

Muškarac iz Rod Ajlenda koji je lažirao sopstvenu smrt i pobegao u Škotsku kako bi izbegao optužbe za silovanje, osuđen je na najmanje pet godina zatvora zbog jednog od dva zločina za koje je proglašen krivim.

Nikolas Rosi (38), poznat i pod imenom Nikolas Alahverdian, u ponedeljak 20. oktobra osuđen je zbog silovanja dve žene u severnom delu Jute 2008. godine. Za svaki slučaj suđenje je vođeno odvojeno prvo u avgustu, a drugo u septembru ove godine dok će druga presuda biti izrečena u novembru, prenose BBC i Associated Press.

Nikolas Rosi Foto: Pawtucket Police Department

Od pet godina do doživotne kazne

Rosi je dobio “neodređenu kaznu” u trajanju od najmanje pet godina do doživotnog zatvora, što znači da će tačan datum njegovog puštanja odrediti državni Odbor za pomilovanja i uslovne otpuste.

Sudija Beri Lorens nazvao ga je „serijskim zlostavljačem žena“ i istakao da predstavlja veliki rizik od bekstva. Rosi je, međutim, i dalje tvrdio da je nevin.

„Nisam kriv. Te žene lažu“, izjavio je u sudnici pre nego što je sproveden u zatvor u državi Juta.

Nikolas Rosi na suđenju:

1/4 Vidi galeriju Nikolas Rosi je lažirao sopstvenu smrt Foto: Jane Barlow, PA Images / Alamy / Profimedia, Robert Perry / News Licensing / Profimedia

Brutalno silovanje bivše devojke

Prema navodima tužilaštva, Rosi je u novembru 2008. upoznao ženu, identifikovanu samo kao M.B., preko interneta. Ubrzo su započeli vezu, a Rosi joj je čak predložio brak. Par je u decembru te godine zajedno otišao u zlataru da kupi prstenje.

Međutim, romantična priča ubrzo se pretvorila u horor, nakon svađe u njegovom stanu u gradu Orem, Rosi ju je bacio na krevet i silovao, navodi se u saopštenju tužioca Sim Gilla.

Druga žena ga je optužila da ju je silovao u septembru 2008. kada je došla kod njega da zatraži novac koji joj je, prema njenim rečima, ukrao.

Bekstvo, lažni identitet i izmišljena smrt

Rosi je pobegao iz SAD-a 2017. godine, koristeći brojne lažne identitete dok se kretao između Britanije i Irske, a zatim se trajno nastanio u Škotskoj.

Istraga je ponovo otvorena kada su vlasti pregledale stare DNK uzorke iz „silovateljskih kompleta“, čime je identifikovan kao osumnjičeni i u drugom slučaju iz 2008.

Kako bi izbegao hapšenje, u februaru 2020. godine lažirao je sopstvenu smrt, a na internetu se pojavila čak i lažna umrlica u kojoj je pisalo da je umro od ne-Hodgkinovog limfoma.

Nikolas Rosi je lažirao sopstvenu smrt Foto: Robert Perry / News Licensing / Profimedia

Hapšenje u bolnici u Glazgovu

Farsa je završena godinu dana kasnije. U decembru 2021. Rosi je uhapšen u bolnici u Glazgovu, gde se lečio od COVID-19, nakon što ga je osoblje prepoznalo i obavestilo policiju.

Od tada se suočava sa višestrukim optužbama i postupcima u SAD-u, gde ga čeka i druga presuda u novembru, koja bi mogla značiti doživotni zatvor.