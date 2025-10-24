Slušaj vest

Đorđa Kalci imala je samo 21 godinu kada se njen život iz korena promenio. Te večeri, vraćajući se s rođendanskog slavlja prijateljice, doživela je tešku saobraćajnu nezgodu koja je od zdrave i aktivne devojke napravila osobu sa invaliditetom. Automobil u kom se nalazila s društvom izleteo je sa puta i udario u zgradu banke. Vozilo se zapalilo, a Đorđa je, gotovo neverovatno, uspela da preživi.

- Udarili smo u zgradu banke, automobil se zapalio. Nažalost, bili smo čudno zarobljeni i trebalo je nekoliko sati da se izvučemo. Bila sam jedina koja je bila pri svesti, priseća se Đorđa.

Tragedija na rođendanskoj proslavi

Mart 2015. godine bio je koban za mladu Grkinju i njene prijatelje. Četvoro mladih uputilo se kući nakon proslave rođendana, kada je vozač, Apostolis Kausis, izgubio kontrolu nad vozilom na opasnoj krivini u naselju Kifisijas. Automobil je udario u ulaz bankarske filijale i u trenutku se pretvorio u plamenu zamku.

- Te večeri sam bila sa prijateljima i odlučili smo da organizujemo iznenađenje za moju dragu prijateljicu Ilijanu. Nakon što je ugasila svećice na torti, krenuli smo kući. Na krivini je vozač izgubio kontrolu, automobil se okrenuo i zapalio, ispričala je.

U tom trenutku, život se za Đorđu i njene drugarice zauvek promenio. Dve su ostale sa trajnim posledicama, treća je postala psiholog, a vozač je, nažalost, preminuo.

Pakao iz kojeg je izašla živa

Đorđa se te večeri nalazila na zadnjem sedištu, iza vozača. Iako teško povređena, bila je jedina koja je ostala pri svesti. Uprkos paralizi i ozbiljnim povredama, borila se da ne izgubi svest – želela je da pomogne drugima.

- Sećam se svega. Nisam mogla da se pomerim jer mi je kičma bila povređena. Imala sam opekotine, unutrašnje krvarenje i pluća su mi bila oštećena. Ipak, pokušavala sam da trgnem vozača, ali nije davao znake života, navela je.

Pomogli su joj prolaznici, a potom su stigli vatrogasci. Spasioci su je izvukli iz automobila, a jedan taksista, koji se našao u blizini, držao ju je za ruku i bodrio je da ostane pri svesti dok ne stigne hitna pomoć.

"Lekari su mi davali samo jedan procenat šanse da preživim"

Đorđa je posle nesreće provela mesec dana u komi. Kada se probudila, saznala je najgoru vest – njen prijatelj Apostolis nije preživeo. Pored te emocionalne traume, suočila se i sa brutalnom realnošću – nikada više neće hodati.

- Lekari su mi davali jedan procenat šanse da preživim. Verovala sam da ne mogu da pomeram noge zbog opekotina. Nikada nisam ni pomislila da ću završiti u invalidskim kolicima, rekla je.

Nova stvarnost, nova Đorđa

U godinama koje su usledile, Đorđa je uspela da transformiše svoj život iz temelja. Završila je studije nutricionizma i dijetetike, položila vozački ispit, i postala aktivna paraolimpijka u mačevanju. Redovno igra košarku, vozi svoj automobil i živi potpuno samostalno.

- Moje navike se nisu promenile. Trudim se da radim sve što sam radila i ranije. Nastavljam da vežbam, idem na fizikalnu terapiju. Imam porodicu i prijatelje pored sebe, ali živim sama. Nisam prestala da sanjam ni na trenutak i sigurna sam da ću ostvariti sve svoje ciljeve, poručila je.

Od preživele do govornice – borba protiv predrasuda

Đorđa danas otvoreno govori o izazovima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Kroz javne nastupe i inspirativne govore, uključujući i one na TED konferencijama, trudi se da razbije predrasude i poveća svest o životu s invaliditetom.

- Ulazeći u novi poredak stvari, počela sam da pričam o invaliditetu. Shvatila sam da postoji neznanje i ljudi koji žele da nauče stvari, izjavila je gostujući na grčkoj televiziji Skaj.

Iz pepela tragedije – simbol snage i nade

Iako je prošla kroz tragediju, Đorđa Kalci je danas simbol istrajnosti i unutrašnje snage. Njena priča služi kao podsetnik da se život ne završava nesrećom – već da ponekad tada tek počinje borba za novi, drugačiji, ali jednako vredan život.

