Srednjoškolci i studenti danas imaju priliku koju ne bi smeli da propuste — a po mišljenju milijardera i preduzetnika Marka Kjubana, upravo ona može odlučiti o njihovom poslovnom uspehu u budućnosti.

Gostujući u podkastu “TBPN” 20. avgusta, Kjuban je istakao da bi mladi trebalo da iskoriste svoje slobodno vreme za učenje o alatima veštačke inteligencije (AI).

Mark Kjuban Foto: Jeff Schear / Getty images / Profimedia

Kako je objasnio, oni koji savladaju osnove korišćenja AI alata moći će da pomognu poslodavcima i kolegama koji se još uvek muče sa novim tehnologijama, čime će postati neprocenjivi članovi svakog tima.

„Ne morate da budete softverski inženjer“, naglasio je Kjuban. „Svojim tinejdžerima stalno govorim — naučite sve o veštačkoj inteligenciji, ali pre svega kako se primenjuje u poslovanju. Većina kompanija još uvek ne zna kako da iskoristi njen puni potencijal.“

Učenje kroz praksu: Eksperimentišite sa AI alatima

Mark Kjuban Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kako navodi portal Nova.rs, za Kjubana, učenje o veštačkoj inteligenciji ne znači teoriju, već praktično eksperimentisanje sa dostupnim besplatnim alatima. On savetuje da se mladi upoznaju sa osnovama „prompt inženjeringa“ — veštine pravilnog zadavanja upita — i da pokušaju da prilagode modele realnim poslovnim izazovima.

„Integracija AI tehnologije nije nešto što dolazi prirodno. Ljudi to ne shvataju, a upravo tu će nastati ogroman broj novih radnih mesta“, poručuje on.

Male firme traže AI stručnjake

Mark Kjuban Foto: Jim Stone / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Sjedinjenim Američkim Državama danas postoji više od 34 miliona preduzeća, a većinu čine mala i srednja. Kjuban smatra da upravo one mogu biti najveća prilika za mlade — jer, za razliku od tehnoloških giganata, nemaju ogroman budžet, ali su spremne da angažuju pristupačne i snalažljive ljude koji razumeju AI alate.

Istraživanje koje su sproveli MIT i konsultantska kuća EY pokazuje da 95% kompanija još uvek nije ostvarilo merljiv povraćaj investicije u veštačku inteligenciju, ali da mladi startapi prednjače — jer su fleksibilniji i brže prilagođavaju AI svojim potrebama.

Kjuban: AI era podseća na početke kompjuterske revolucije

Kjuban je trenutni razvoj AI tehnologije uporedio sa periodom kada je, u svojim dvadesetim, prodavao softver kompanijama koje nisu imale ni osnovna znanja o računarima.

Mark Kjuban Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

„Sećam se kako sam sa 24 godine ulazio u firme koje nikada nisu videle PC računar. Govorili su mi: ‘Sine, meni to ne treba, imam sekretaricu’. A danas ne možemo da zamislimo poslovanje bez računara,“ prisetio se.

Da je danas ponovo tinejdžer, kaže, pokrenuo bi vlastiti posao u kojem bi pomagao firmama da razumeju i primene AI.

„Nije važno što bih imao 16 godina – išao bih kod manjih preduzeća i učio ih kako da koriste veštačku inteligenciju“, izjavio je Kjuban za CNBC u oktobru 2024. godine.

Stručnjaci savetuju: 10 sati nedeljno uz AI

veštačka inteligencija Foto: Shutterstock

Sličan savet daje i Itan Molik, profesor sa prestižne Varton škole i istraživač u oblasti veštačke inteligencije. On preporučuje da svako koristi besplatne AI alate najmanje deset sati nedeljno, a da povremeno uloži u plaćene verzije kako bi otkrio njihove pune mogućnosti.

„Izdvojite 20 dolara mesečno za napredne modele poput Claudea, GPT-a ili Geminija i koristite ih za sve što možete – naravno, u granicama zakona“, poručuje Molik.

