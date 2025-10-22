Slušaj vest

Dok svet već godinama komentariše poznate muškarce koji su u poznim godinama postali očevi – poput Mika Džegera, Roberta de Nira i Ala Paćina, jedan Australijanac otišao je korak dalje.

Doktor Džon Levin, penzionisani lekar opšte prakse, u svojoj 92. godini postao je najstariji otac u istoriji Australije. I ne, ne planira da se zaustavi. Štaviše, uveliko radi na tome da njegova porodica postane brojnija.

Razlika u godinama veća od pola veka

Rođen 1930. godine, Džon je već zašao u desetu deceniju života kada je upoznao Jangjing Lu, tada 25-godišnju učiteljicu kineskog jezika. Zbližili su se tokom njegovog učenja jezika, a ubrzo nakon toga – i zaljubili.

U galeriji pogledajte fotografije doktora Levina sa porodicom:

1/5 Vidi galeriju Doktor Džon Levin u 92. godini postao otac Foto: Printscreen/YouTube/10 News

Njihova priča dobila je ubrzan tok – venčali su se u Las Vegasu samo nekoliko meseci kasnije. Detalje o samoj ceremoniji nisu otkrivali, ali je jasno da su oboje znali šta žele – zajednički život i potomstvo.

Od učenika do oca – i to po četvrti put

Nakon gubitka prve supruge Veronike, sa kojom ima troje odrasle dece, Levin je dugo živeo sam. Upoznavanje Jangjing vratilo mu je životnu radost i roditeljski instinkt. Iako je već bio deda, želeo je još jedno dete. Zbog prirodnih ograničenja vezanih za godine, par je prošao kroz nekoliko ciklusa vantelesne oplodnje. Jedan je uspeo – i njihov sin Gabi rođen je u februaru 2024.

- To je veoma važan trenutak. Želim da čitam Toru sa svojim sinom, rekao je Levin, koji se nada da će doživeti sinovljev 21. rođendan ili bar bar-micvu – važnu jevrejsku ceremoniju punoletstva.

Planovi se nastavljaju – žele i devojčicu

Doktor Džon Levin u 92. godini postao otac Foto: Printscreen/YouTube/10 News

Bez obzira na Levinove godine, par je odlučan da ponovo prođe kroz postupak vantelesne oplodnje. Nadaju se da će sledeći put dobiti ćerku.

- Voleli bismo da ovog puta dobijemo devojčicu, priznali su.

Pandemija promenila sve: odluka o majčinstvu

Za Jangjing, ideja o majčinstvu nije bila u prvom planu sve dok pandemija nije zaključala Melburn. Tada je počela da razmišlja o budućnosti, o gubicima i životnim vrednostima.

- Pitala sam se: šta ako izgubim Džona? Želim deo njega. I tako smo došli do zaključka da bi trebalo da imamo dete.

Predrasude, komentari i reakcije okoline

Ogromna razlika u godinama između Džona i Jangjing često izaziva čuđenje i osudu. Mnogi su joj pripisivali želju za bogatstvom, ali ona tvrdi da je stvarnost bila sasvim drugačija.

- Nisam sponzoruša. Kada smo se upoznali, Džon je bio bankrotiran, kaže Jangjing, koja je čak promenila veru i prešla u judaizam zbog ljubavi.

Svesna je da će njihov sin nositi određeni teret zbog očevih godina.

- Mnogi misle da je Gabi njegov unuk, ili čak praunuk. Kada im objasnimo o čemu se radi, ne mogu da sakriju iznenađenje. Ali, nas dvoje smo srećni. Ne možemo da kontrolišemo osećanja i misli drugih ljudi, niti to pokušavamo.

Velika porodica i zdrav način života kao pokretač

Iz prvog braka, doktor Levin ima ćerke Ešli (62) i Samantu (60), kao i sina Grega, koji je preminuo prošle godine. Uz njih ima i desetoro unučadi i jednu praunuku.

Iako ima 93 godine, Džon izgleda i ponaša se mnogo mlađe. Redovno ide u teretanu, ne pije, ne puši i ne jede pre podneva. Vitalnost i disciplina su mu, kako kaže, uvek bili saveznik.

Doktor Džon Levin u 92. godini postao otac Foto: Printscreen/YouTube/10 News

Doktor Džon Levin živi dokaz je da život može da nas iznenadi u svakom dobu – i da za neke snove nikada nije kasno. Uprkos godinama, odlučan je da bude prisutan otac, partner i uzor svom detetu.

- Moj slučaj nije usamljen. Ako drugi mogu da funkcionišu, moći ću i ja, poručuje Jangjing, pripremajući se da, kad dođe vreme, sama iznese roditeljsku odgovornost.

I dok mnogi sumnjaju, njih dvoje se ne obaziru. Žive svoj život pun ljubavi, vere i novih početaka.

Pogledajte video: Da li postoji prerano ili prekasno roditeljstvo?