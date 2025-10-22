Slušaj vest

Eliša Kuk, 28-godišnja majka godinama je živela u paklu kockarske zavisnosti. Da bi vratila dugove od čak 20.000 funti, nastale zbog igranja slot mašina na mobilnom telefonu, ona je otvorila nalog na platformi OnlyFans i počela da prodaje eksplicitne snimke.

Međutim, taj pokušaj da se izvuče iz dugova ubrzo je prerastao u još dublji osećaj stida i očaja. Danas, oslobođena i kockanja i tog načina zarade, Eliša je odlučna da svojom pričom pomogne drugima – i već je objavila knjigu pod nazivom „Too Good To Gamble” („Previše dobra da bi kockala”).

Sedam godina borbe sa kockom

„Samo sam htela da zaradim novac na slot mašinama, ali bilo je i uzbudljivo dok sam bila ‘u zoni’, maštajući o velikoj pobedi“, priseća se Eliša.

"Okrenula bih 10 funti u 20, pa bih pomislila da mogu i veće sume da udvostručim. Na kraju sam izgubila oko 200.000 funti.“

Iz dana u dan tonula je sve dublje. Postala je izolovana, prestala da se viđa s prijateljima, nije mogla da priušti ni običan ručak u gradu. Iako je ponekad uspela da pretvori 1.000 funti u 6.000, novac bi se uvek vratio nazad u slot mašine.

"Bilo je kao da ulazim u neki drugi svet. A kad bih izašla iz njega, pitala bih se: ‘Šta sam to upravo uradila?’“

Dva posla i život bez dostojanstva

Da bi pokrila gubitke, radila je i po 80 sati nedeljno, na dve pozicije – kao negovateljica i u fabrici. Ali ni to nije bilo dovoljno.

Kada je postalo jasno da ne može više da izdrži, otvorila je nalog na OnlyFansu.

"Mislila sam da je to prilika da zaradim. Moja ćerka je tada krenula u školu, pa nisam mogla više da radim 80 sati nedeljno. Mogla sam da snimam kod kuće i zaradim nešto. Ali svaki put bih osećala sve manju dostojanstvenost, i onda bih kockala novac da zaboravim šta sam uradila“, iskreno priznaje.

Prodavala je snimke za oko 10 funti po videu, iako su joj mušterije često plaćale i više.

„Nisam zarađivala mnogo – nekoliko hiljada funti. Ali sve je odlazilo na kocku. Samo da imam deset funti za kazino, ništa mi drugo nije bilo važno.“

Slom i priznanje

U junu 2024. Eliša je konačno priznala majci razmere svog problema.

"Kad sam priznala i prestala da stalno lažem, tek tada sam mogla da dobijem pomoć. Moja mama je preuzela kontrolu nad mojim finansijama. Mogu da joj se javim kad god osetim da bih mogla da posrnem.“

Danas je u oporavku i uči da živi bez zavisnosti.

"Sada imam gorivo u kolima da odvezem ćerku na plivanje, mogu da platim račune i da budem prisutna. Vidim koliko mi je život bolji bez toga.“

Život posle kocke

Eliša danas koristi svoje iskustvo da pomogne drugima. Njena poruka svima koji se bore sa istim problemom je jednostavna, ali snažna:

„Ne smeš da odustaneš. I ako posrneš, ustani ponovo. Koliko god puta da padneš, važno je da nastaviš. Snagu koju si koristio za kocku moraš da preusmeriš u borbu da vratiš svoj život. Ja sam izgubila svoje dvadesete, ali neću dozvoliti da izgubim i sledeću deceniju.“