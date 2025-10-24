Slušaj vest

U mirnom selu Beli Breg, nedaleko od Aleksinca, gde se komšije znaju po imenu, jedna porodica odavno je postala sinonim za slogu i ljubav. Majlinda Vatnikaj, poreklom iz Tirane, i Darko Miladinović iz Aleksinca, ne izdvajaju se bogatstvom niti raskošnim životom, već onim što je mnogo dragocenije - iskrenim dokazom da ljubav ne poznaje granice ni narode.

Ona - Albanka, on - Srbin. Veza koja je u početku mnogima delovala neobično, danas je svima primer kako razumevanje, rad i poštovanje mogu da stvore dom pun topline. Priča o Majlindi i Darku pojavila se na Instagram stranici „017_dn“ i u kratkom roku osvojila društvene mreže, postavši simbol prave, tihe ljubavi koja ne poznaje granice.

Darko i Maja Miladinović sa decom Foto: Privatna Arhiva

"Nisam ga videla kao Srbina ili Albanca"

"Majlinda i Darko su se upoznali gotovo slučajno, preko rodbine i zajedničkih prijatelja. Ona mlada i vedra, on stariji četrnaest godina, smiren i domaćinski nastrojen. Na prvi pogled dve različite kulture, dva sveta. A zapravo, ista čežnja za domom i sigurnošću", stoji u objavi.

Kada je Majlinda upoznala Darka, kako kaže nije joj bilo bitno da li je Srbin ili Albanac, već samo da li je dobar čovek.

"Kada sam upoznala Darka, nisam videla 'Srbin' ili 'Albanac'. Videla sam čoveka koji ima dušu, koji brine, koji poštuje. To mi je bilo dovoljno", kaže danas Majlinda.

Prešla u pravoslavlje i postala Maja

Kad je prvi put kročila u srpsko selo, mnogi su se pitali kako će se snaći. Govorila je drugi jezik, dolazila iz druge sredine, i uz to – preselila se u kuću punu posla: stoka, njiva, domaćinstvo, tradicija. Ali Majlinda se nije povukla. Učila je sve – od srpskog jezika, do toga kako se mesi slavski kolač. A onda je zbog ljubavi prešla u pravoslavlje i postala Maja.

Darko i Maja Miladinović sa decom Foto: Privatna Arhiva

Majlinda za Vaskrs sama farba trideset jaja, sprema sarmu, peče hleb i uči ćerku Nikolinu i sina Nikolu da poštuju i srpske i albanske običaje. Maja je u potpunosti usvojila našu kulturu i tradiciju, rekla je za Kurir 2022. godine.

"Volim da spremam srpske specijalitete, a Vaskrs nam je posebno interesantan zbog dece koja se običajima raduju. Ove godine planiram da ofarbam 30,40 jaja. Neke ću na starinski način, u lukovini bojiti, a neke farbom. Da imamo i crvene, i šarene. Kupili smo nalepnice, deca vole šarena jaja, cirkone, nalepnice", rekla je. Ništa joj, kaže, ne pada teško.

"Volim da učim i da poštujem ono što drugi poštuju. Srbija je sada i moja zemlja, a Aleksinac, moj dom", priča Maja.

Ipak, priznaje, nije sve bilo jednostavno. Kada je došla u Srbiju, mnogi su je gledali sa sumnjom. Neki su se pitali "kako to da se Albanka udaje za Srbina". Ali vremenom je sve došlo na svoje.

"Sa suprugom se odlično slažem. Zajedno vodimo domaćinstvo, sve se lepo dogovaramo. Videla sam ja i pre osam godina, kad smo prvi put seli u kafiću, da je on dobar čovek. To što je od mene stariji 14 godina mi nije predstavljalo nikakvu smetnju", ispričala je za Kurir ova skromna žena na srpskom koji je izuzetno dobro savladala. Govori ga gotovo kao maternji, a kako njen muž kaže, tako i sprema, kuva, i čuva srpsku tradiciju i običaje i tokom praznika, ali i inače.

Krštenje Maje i sina Nikole u srpskoj pravoslavnoj crkvi Foto: Privatna Arhiva

Majin suprug je presrećan što je našao ženu kao što je ona.

"Kada sam upoznao moju sadašnju ženu, sa njenim ocem smo došli do imanja, da vide u kakvoj kući živim. Dopalo im se to što sam vredan. Video je da imam veliko imanje, kuću na sprat, tada sam ima šest krava, stado ovaca i živine, ali i hektare obradivog zemljišta. Ubrzo smo se verili, venčali, i dobili naslednika Nikolu. Kada smo krstili dete, krstila se i Maja. Sama je izrazila želju da se preobrati i primi pravoslavnu veru. Na to je niko nije terao. Čin prekrštavanja je dozvoljen u našoj crkvi i to nas je mnogo obradovalo" bio je iskren Darko za Kurir. Kaže da čak Majini roditelji ne samo što nisu imali ništa protiv, već su toj svečanoj ceremoniji i rado prisustvovali.

Danas, komšije kažu da je Maja "duša sela" uvek prva da pomogne, da ponudi kafu, da pozove na slavu. I tako je Maja postala prava srpska snajka. Osim što uživa u pripremanju za praznike, ne libi se ni težih poslova. "Volim da mesim hleb, idem i u štalu, čistim kod krava. Nisam verovala da ću ikad raditi te poslove. Kad sam došla u Darkovu kuću, sve sam to prihvatila sa zadovoljstvom" kaže ona.

Ova priča je dokaz da ljubav ne poznaje granice ni bilo kakve razlike. "Nisam se odrekla Albanije, samo sam dodala Srbiju u svoje srce".

