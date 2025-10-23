Slušaj vest

Kristofer Revak, koji je izvršio samoubistvo 2009. godine dok je čekao suđenje za ubistvo, nedavno je identifikovan kao počinilac ubistva Deidre Harm u Viskonsinu, što je podstaklo strahove da je policija imala posla sa serijskim ubicom.

Tragedija Deidre Harm

Deidre Harm, 23-godišnja žena, nestala je 11. juna 2006. godine nakon večeri u barovima u okolini Viskonsin Rapids. Njena prijateljica je potvrdila da je Deidre poslednji put viđena sa muškarcem koji odgovara Revakovom opisu. Njeni ostaci pronađeni su pet meseci kasnije u šumi 13 milja od Seneke.

Kristofer Revak serijski ubica Foto: Wood County Sheriff

Revak je dugo bio osumnjičen za njen nestanak, a državni tužilac Džonatan Barnet, naveo je u memorandumu da bi dokazi danas bili dovoljni za podizanje optužnice da je Revak još uvek živ.

Zabrinjavajući obrazac nasilja

Revak je pre smrti živeo u jugozapadnom Misuriju i radio kao EMT. Njegova supruga Johana izjavila je istražiteljima da je Kristofer često pokazivao agresiju kada je pijan, a na dan nestanka Deidre vratio se kući prljav od blata, tvrdeći da mu se kamion zaglavio. Njegovi bivši prijatelji sa srednje škole rekli su da su često posećivali mesto gde je Deidre pronađena kako bi pili bez nadzora.

Dan nakon nestanka, Revak je tražio od supruge da mu ošiša kosu i da preprave fotografije sa prethodne žurke, insistirajući na brisanju originala.

Veza sa drugim ubistvima

Revak je prvi put povezan sa slučajem dok je istraživano ubistvo Rene Villiams u Maru 2007. godine. Njegov DNK je pronađen pored Reneinog automobila, dok je njen krv pronađena u Revakovom kamionu i na pantalonama. Revak je priznao supruzi da je ubio Villiams i tražio njenu pomoć pri uklanjanju tela, preteći joj ako odbije. Villiamsino telo nikada nije pronađeno.

DeGase je tokom rada na slučaju Villiams osećao da Revak možda stoji iza i ranijih ubistava, što ga je navelo na trag Deidre Harm. Njegova prijateljica iz večeri nestanka potvrdila je da je Revak bio poslednji muškarac viđen sa Deidre.

Revak je takođe povezan sa nestankom Jodi Huisentruit, voditeljke iz Mason Cityja, Iowa, 1995. godine. Njegova prva supruga živela je u blizini poslednje osobe koja je videla Jodi živu. Istražitelji veruju da je Revak mogao nadgledati njenu adresu dok je tražio bivšu suprugu, što povećava šanse da je slučajno naišao na Huisentruit.

Patern Revaka je ciljano odabiranje žena koje je tek upoznao, često u kasnim večernjim satima na parking prostorima, što odgovara okolnostima Huisentruitinog nestanka. Njene ostatke, kao i telo Rene Villiams, nikada nisu pronađeni.

Istraga i reakcije

Revak je potencijalno povezan sa još četiri ubistva u periodu od 14 godina širom srednjeg zapada SAD. Policija nastavlja da istražuje njegovu moguću povezanost sa Huisentruit.

Porodica Deidre Harm u saopštenju je rekla:

"Reči nikada neće izlečiti naša srca koja su zauvek slomljena, niti će umanjiti tugu ili prazninu koju osećamo svakog dana bez nje… Osoba ili osobe odgovorne za smrt naše voljene Deidre nisu samo oduzele život – one su uništile bezbroj drugih.“

Šerif DeGase istakao je značaj istrage u Viskonsinu za pružanje pravde i „nada za zatvaranje ovog slučaja“ za Harmovu porodicu.