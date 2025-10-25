Slušaj vest

Zlatni retriver po imenu Skranči  postao je pravi princ iz bajke jedne žene sa Floride nakon što joj je pomogao da se probudi iz medicinski izazvane kome.

Na konferenciji za medije održanoj 22. oktobra u bolnici Memorial Hospital West u Pembruk Pajnzu, lekari, porodica i dva terapeutska psa Skranči i Hani Krisp okupili su se da proslave čudesan oporavak Prisil Timons (39).

Prisil Timons
Prisil Timons Foto: Gofoundme

Timons je 13. marta doživela masivnu plućnu emboliju, koja je izazvala tri zastoja srca i višestravo otkazivanje organa. Pre nego što je izgubila svest, uspela je da pošalje poruku majci: „Pomozi mi.“

Lekari su porodici saopštili da ima tek 10% šanse da preživi. Dr. Danijel Mejer, šef intenzivne nege, priznao je da je situacija bila beznadežna:
„U jedinici intenzivne nege doživela je srčani zastoj. Srce nije kucalo četrdeset minuta, ali naš tim nije odustao. I na kraju — uspeli smo da je vratimo.“

Pas koji je vratio nadu

Nakon više od tri nedelje teške borbe, Timons je stavljena u veštačku komu. Tada na scenu stupa Skranči.
Njegov vodič je stavio poslasticu pored Prisiline ruke, koja je nepomično ležala na krevetu. Pas je prišao, počeo da njuška, pa je dodirnuo šapom i to je bio trenutak prekretnice.

"Čula sam glasove oko sebe, ali nisam mogla da se pomerim,“ ispričala je Timons.

"Znala sam da sam u komi, ali nisam mogla da reagujem. A onda sam osetila njenu šapu i uspela sam da pomerim prste, da podignem ruku uvis.“

Kao veliki ljubitelj pasa, kaže da joj je upravo taj dodir dao snagu i motivaciju da se probudi.

prisil timons.jpg
Prisil Timons Foto: Memorial Hospital West

Čudo oporavka i vera u život

Nakon buđenja, Prisil je konačno videla svoju porodicu i drugog psa-terapeuta

„Oboje su bili preslatki,“ rekla je sa osmehom. „Terapeutski psi su pravi anđeli.“

Posle izlaska iz bolnice nastavila je spor, ali siguran oporavak. Nedavno je ponovo posetila hitnu službu zbog neprijatnog osećaja, ali su rezultati pokazali da su njena pluća potpuno zdrava — kao da se ništa nikada nije dogodilo.

Vera, medicina i zahvalnost

Prisil danas vodi Instagram profil „Faith Flows Strong“, posvećen podizanju svesti o krvnim ugrušcima i važnosti preventivne brige.

"Za mene vera i medicina idu ruku pod ruku,“ kaže. „Nauka nas leči, ali vera nam daje snagu da izdržimo. Bog mi je rekao da se borim — i ja sam se borila, svim srcem.“

(Kurir.rs/People)

