Prošlo je više od šest godina otkako je svet prvi put čuo za zagonetni slučaj Natalije Grejs, usvojene devojčice iz Ukrajine, čiji su staratelji tvrdili da je zapravo odrasla žena koja se lažno predstavlja kao dete. I dok je priča o „pravoj životnoj verziji filma Siroče (Orphan)“ obišla planetu, danas više od decenije kasnije istina je i dalje složena, a sama Natalia pokušava da započne novi život.

Natalija Grejs bila je devojčica kada je usvojena Foto: Printscreen/Youtube/Inside Edition

Od usvajanja do napuštanja

Majkl i Kristin Barnet iz Indijane usvojili su Nataliju Grejs 2010. godine, verujući da ima 6 godina i da boluje od retkog oblika patuljastog rasta. Međutim, tri godine kasnije, par je devojčicu — tada navodno devetogodišnjakinju — ostavio samu u stanu u mestu Lafayette, dok su se sa svojom biološkom decom preselili u Kanadu.

Godine 2019. oboje su optuženi za zanemarivanje zavisnog lica, ali su tvrdili da su žrtve prevare.

Prema njihovim rečima, Natalija nije bila dete, već odrasla žena koja se pretvarala da je mala devojčica. Barnetovi su čak uspeli da na sudu promene njen datum rođenja — sa 2003. na 1989. godinu — što bi značilo da je tada imala 22, a možda i 30 godina.

Natalija sa Kristin i Majklom Foto: Printscreen

Majkl Barnet je tvrdio da je Natalija bila „sociopata i prevarant“, optužujući je da je pokušala da otruje njegovu suprugu, podmetala pribadače po stepenicama i pretila da će „zaklati decu i zakopati ih ispod kuće“.

Dokumentarci koji su podelili javnost

Priča je ponovo uzburkala javnost 2023. godine, kada je na kanalu Investigation Discovery emitovan dokumentarac „The Curious Case of Natalia Grace“, u kojem je Majkl Barnet detaljno opisao svoje viđenje događaja.

Ali već sledeće godine, usledila je reakcija — Natalija je progovorila u sopstvenom dokumentarcu „The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks“, gde je odlučno demantovala sve optužbe.

"U svakoj laži postoji skrivena istina samo morate dovoljno duboko kopati da je pronađete,“ rekla je tada. „Neće im proći. Ovo je moja strana priče.“

Gledajući pravo u kameru, dodala je:

„Da li ja vama izgledam kao čudovište?“

NatalijaGrejs danas je odrasla osoba Foto: Printscreen/Youtube/Inside Edition

Život s novom porodicom i novi sukobi

Nakon što su je Barnetovi napustili, Natalija se upoznala sa supružnicima Sintijom i Entvonom Mens, koji su je 2013. primili u svoj dom i brinuli o njoj kao o ćerki. Iako su pokušali da postanu njeni zakonski staratelji, sud je tada potvrdio da je Natalija pravno odrasla osoba, pa su Mensovi odustali od formalnog starateljstva — ali su nastavili da je čuvaju.

U javnim nastupima, uključujući i pojavljivanje u emisiji Dr. Phil, Mensovi su tvrdili da je Natalija bila mirna, nežna i nimalo nasilna, potpuno suprotno od onoga što su Barnetovi opisivali.

Ipak, čak se i ta idilična slika raspala krajem 2024. godine. U završnici dokumentarca Natalia Speaks, producenti su prikazali uznemirujući telefonski poziv od Entvona Mansa:

„Nešto nije u redu s Natalijom,“ rekao je. „Ona je postala neprijatelj u kući.“

Njegova supruga Sintija dodala je: „Natalija nam zabija nož u leđa zbog potpune laži.“

Porodica je ubrzo prekinula kontakt s njom.

Ovako je Natalija izgledala po usvajanju:

1/7 Vidi galeriju Natalija Grejs kao dete Foto: Printscreen/Youtube/Inside Edition, printscreen/youtube/Investigation Discovery

Nova nada i život iz početka

Danas, u 2025. godini, Natalija živi sa porodicom DePaul, prijateljima koji su još ranije želeli da je usvoje. U razgovoru za People u januaru, otkrila je da se sprema za samostalan život — uči da vozi, priprema se za polaganje GED ispita (ekvivalent srednje škole) i mašta o budućnosti.

"Volim decu i želim da se udam i imam porodicu,“ rekla je. „Ali naučila sam da ne dajem obećanja koja ne mogu da ispunim. Sada samo želim da nastavim dalje.“

Koliko Natalija zaista ima godina?

Najveće pitanje u ovom slučaju i dalje ostaje koliko je Natalija stara?

Prema njenom ukrajinskom izvodu iz matične knjige rođenih, rođena je 4. septembra 2003. godine, što bi značilo da sada ima 21 godinu.

Ali po dokumentima koje su Barnetovi izmenili, rođena je 1989. — i imala bi 35 godina.

U avgustu 2023. godine urađen je DNK i biološki test u laboratoriji TruDiagnostic, koji je pokazao da je Natalia biološki u ranim dvadesetim, što znači da je bila dete u vreme usvajanja.

"Ovaj jedan papir baca svaku njihovu laž u smeće,“ rekla je Natalija u dokumentarcu. „Dokazuje da nisam lagala o svojim godinama.“

NatalijaGrejs dokazala svoje prave godine Foto: Printscreen YouTube

Između istine i misterije

Slučaj Natalije Grejs ostaje jedan od najzagonetnijih i najkontroverznijih u skorijoj američkoj istoriji — spoj sudske drame, psihološke misterije i ljudske tragedije.

Iako su optužbe protiv Barnetovih u međuvremenu odbačene, a Natalija pokušava da izgradi normalan život, javnost i dalje ne prestaje da se pita:

Ko je zapravo Natalija Grejs — izgubljeno dete ili žena sa tajnom prošlošću?