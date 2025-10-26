Slušaj vest

Na aerodromu u Sidneju nedavno se desila potresna i dirljiva scena. Video dva starija gospodina dok se grle i plaču obišao je svet, a brzo je otkrivena i priča koja stoji iza svega. Braća Džef i Ted Nobssreli su se posle 77 godina, pošto je Džefa u detinjstvu usvojila jedna porodica.

Džef je rođen u Ujedinjenom Kraljevstvu kao najmlađi od četvoro braće, a kada je imao nepune dve godine, njihova majka je umrla od raka.

Kako otac nije mogao sam da brine o svoj četvorici sinova, Džefa je dao na usvajanje, a ostalu trojicu zadržao.

Njega je 1951. godine usvojio par koji se odselio u Australiju kada je Džef imao sedam godina. Gotovo osam decenija kasnije, sada već kao sedi starac našao se na aerodromu u Sidneju, da dočeka – svog brata Teda.

Čim su se ugledali, čvrsto su se zagrlili, a dirljivi trenutak njihovog susreta zabeležen je kamerom. Snimak je od tada obišao ceo svet, a emotivni Džef u njemu svom bratu kaže:

- Čim sam se video, pomislio sam da si to ti.

- Upoznati Džefa bilo je predivno iskustvo, stvarno neverovatno - komentarisao je Ted.

