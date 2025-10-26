Slušaj vest

Jedna žena obratila se Reddit zajednici za podršku nakon napete rasprave sa svojim nezaposlenim mužem, u kojoj se sukobili oko onoga što ona smatra jednostavnim roditeljskim zadatkom.

U objavi je iskreno opisala sve veću frustraciju zbog pokušaja da istovremeno drži pod kontrolom kuću, decu i brak dok se njen suprug bori s nestabilnim zaposlenjem.

Foto: Shutterstock

Spava do kasno i ne pomaže ujutru

Kako je navela, njen muž je „povremeno zaposlen“, a stabilan posao nije imao skoro dva meseca. "Radio je ukupno 72 dana u 2025. godini,“ napisala je, dodajući da njegov nepredvidiv raspored onemogućava njoj da pronađe makar i honorarni posao.

"Imamo dvoje dece koja zahtevaju da jedan roditelj stalno bude kod kuće,“ objasnila je, misleći na njihovog sedmogodišnjeg sina i šesnaestogodišnju ćerku.

Majka je dodala da njen muž „svakog dana spava do kasno“ i uopšte ne pomaže ujutru.

"Ne ustaje ni da pomogne meni ni da decu spremi za školu,“ napisala je. Porodica svakog jutra izlazi iz kuće oko 7:15, a jutarnja rutina završava se tek oko 9 sati.

svađa u braku Foto: Shutterstock

Rasprava zbog jednostavnog zadatka

Problem je, kaže, eskalirao zbog jednostavne molbe.

"Sutra moram da vodim ćerku kod specijaliste, dva sata vožnje od kuće,“ objasnila je.

Želeći da sve protekne glatko dok nje nema, poslala je mužu jasnu poruku:

"Važno – molim odgovor. Sutra moram da krenem kod dr Smita oko 7 ujutru. Možeš li da se probudiš bez mog poziva i odvedeš Džeka u školu NA VREME? Ako ne, pitaću komšiju. Javi mi. Hvala.“

Njegov odgovor ju je ostavio bez reči:

"Mogu, ako bi mogla da mu ostaviš na krevetu donji veš i garderobu koja se slaže i koja mu odgovara, da znam šta da mu obučem.“

U poruci je dodao da njihov sedmogodišnjak „uvek hoće da ide bos u kroksicama“ i da se često poziva na to da mu „mama to dozvoljava“. Žalio se i da je jutarnja rutina „borba“ jer dečak pokazuje „potpunu nezainteresovanost za oblačenje i pakovanje užine“.

„Treba li zaista da mu sve pripremam?“

Foto: Ingram Publishing, Ingram Publishing / Alamy / Profimedia

Muž se požalio i da se sin ponaša drugačije kada je on u pitanju:

"Džek odbija pomoć čim primeti da nešto nije ‘kao što mama radi’ — od izbora užine do flašice s vodom.“

Ženu je ta poruka potpuno razočarala. Obratila se zajednici pitanjem:

„Jesam li ja loša što sam mu odgovorila da bi, posle sedam godina roditeljstva, trebalo da zna kako da spremi dete za školu bez da mu ja sve pripremim?“

Istakla je da njen muž „nema nikakve obaveze tokom dana“, dok ona provodi sate u vožnji sa ćerkom do lekara. Za nju, ovaj incident nije samo o jednoj jutarnjoj rutini, već o mnogo dubljem problemu – neravnoteži u braku.

Jedan korisnik Reddita nije imao dlake na jeziku, komentarišući:

"Osim frustracije, nesigurnosti i finansijske nestabilnosti – šta on zapravo donosi u vaš brak?“

To pitanje, izgleda, odražava i njene sopstvene sumnje. U odgovoru je priznala:

"Pa, ne mnogo. Realno, idemo ka razvodu.“

Foto: Shutterstock

Ipak, objasnila je da stvari nisu jednostavne posle dve decenije zajedničkog života. „Budući da smo u braku 20 godina, imamo decu i kuću, sve ide sporo,“ napisala je.

Uprkos svemu, oboje pokušavaju da održe stabilnost zbog dece. "Želim da mi ćerka maturira u istoj školi, i muž se slaže,“ dodala je.

Za sada ih, kaže, upravo taj zajednički cilj drži pod istim krovom.

"Pokušavamo da tolerišemo jedno drugo, ali ne ide nam baš najbolje,“ zaključila je, iskreno oslikavajući umor posle dugogodišnjeg braka punog napetosti.