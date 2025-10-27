Slušaj vest

Mlada nevesta, Lajman Mamedli (19 godina), izvršila je samoubistvo nakon što je porodica njenog muža iskritikovala njenu venčanicu i definisala je da je "provokativna i da previše otkriva".

Naime, mlada Lajman iz Mingačevira u Azerbejdžanu pretrpela je oštre kritike na dan svog venčanja od supruga, svekra i svekrve, a koliko su joj iste teško pale pokazuje i to da je ubrzo nakon zluradih komentara da je "previše gola" oduzela sebi život.

Posle slavlja i sukob

Nakon proslave, njen suprug, Elnur Mamedli (33 godine), zajedno s roditeljima svratio je u rodnu kuću svoje tazbine i pokrenuo veliku svađu oko njene venčanice.

- Znate li za sramotu? Kako ste joj dozvolili da obuče takvu sramnu, razotkrivajuću venčanicu? navodno su rekli. Otac je odgovorio da je venčanica "normalna i da takvu nose mnoge mlade" i da nije bila ništa posebno neprimereno, ali su oni nastavili da se prepiru i narednog dana.

Smrt i istraga

Tim povodom oglasio se i njen otac, Murad Bajramov i rekao: - Moja ćerka nije mogla da izdrži. U svom emotivnom haosu, okončala je život.

Policija u Azerbejdžanu sada ispituje da li će pokrenuti krivični postupak zbog moguće zastrašivanja mlade pre njenog tragičnog čina. Otac je takođe oštro demantovao medijske navode da je njegova ćerka bila prinuđena na brak sa starijim muškarcem.

- Moja ćerka nije bila prisiljena na brak, istakao je otac.

Na njenoj sahrani prisustvovao je suprug, ali Lajmanin otac mu nije dozvolio da ostane pa ga je izbacio zajedno sa njegovom porodicom.

Lajman Mamedli na svom venčanju Foto: Drustvene Mreže

- Došli su na sahranu, ali sam ih izbacio.

Kontekst i šira slika

Iako religijska pripadnost Lajman Mamedli nije navedena, Azerbejdžan je država sa većinskim muslimanskim stanovništvom i u određenim delovima postoje konzervativniji pogledi na odeću žena.

Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada susedni Iran beleži slične napetosti oko ženske odeće — kao što je slučaj sa ćerkom visokog zvaničnika čija venčanica bez ramena i sa dekolteom izazvala brojne kritike.

