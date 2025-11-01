Slušaj vest

Imate ličnu kartu i vozačku dozvolu, odavno ste upisali studije, usput i radite, ali svi vas vide kao dete. Ne, ovo nije zaplet nekog holivudskog filma. Nije "Neobičan slučaj Bendžamina Batona", mada bi moglo da bude nešto slično tome. Ovo je stvarni život mladića koji se zove Danil Jandukov, odraslog čoveka zarobljenog u teludesetogodišnjaka, koji svojom hrabrošću i duhovitošću inspiriše svet oko sebe.

Ima 20 godina, živi u Rusiji i vodi sasvim običan život. Studira, vodi blog, radi... Pa ipak, mnogi tvrdoglavo odbijaju da ga vide kao odraslu osobu, iako on to jeste. Problem je što, sa visinom od 140 centimetara i težinom od svega 23 kilograma, Danil Jandukov izgleda kao dečak i bukvalno je "zaglavljen" u telu desetogodišnjaka.

Danil Jandukov Foto: printscreen/youtube/ СПЕКТР

Sigurno ste gledali "Neobičan slučaj Bendžamina Batona", film iz 2008. inspirisan klasičnom pričom F. Skota Ficdžeralda uz druge decenije prošlog veka, o čoveku koji se rodio kao starac i godinama postajao sve mlađi. Ova situacija je malo drugačija, ali je takođe ekranizovana, budući da je nedavno snimljen dokumentarac sličnog naziva kao holivudski hit - "Neobičan slučaj Danila Jandukova: Dvadesetogodišnjak u telu dečaka".

Dijagnoza - misterija

Da nešto nije u redu shvatio je kada je pohađao sedmi razred osnovne škole: njegovi drugovi su brzo izrasli, kako već ide u tom uzrastu, a on je stajao u mestu, uvek poslednji u redu na času fizičkog. Veliki deo detinjstva proveo je po lekarskim ordinacijama i bolničkim odeljenjima. Roditelji su ga vodili u Moskvu na konsultacije, ali testovi nisu otkrili genetske mutacije.

Lekari su dijagnostikovali nedostatak hormona rasta i prepisali terapiju. Godinama je Danil sebi svakodnevno ubrizgavao injekcije sa lekovima, ali nažalost, tretmani nisu dali pozitivne rezultate, pa je u nekom trenutku doneta odluka da se lečenje prekine.

Danil Jandukov Foto: printscreen/youtube/ СПЕКТР

Još uvek ne zna svoju dijagnozu. Potpuna misterija... Nije u pitanju hipopituitarizam, koštana displazija koja za posledicu ima nizak, patuljasti rast. Ovaj slučaj je po svemu jedinstven.

Svedoci smo da se, nažalost, osobe sa invaliditetom uglavnom povlače iz društva. Kao da su nevidljive. Ruku na srce, ni društvo nema previše razumevanja za njihove potrebe i patnje. Međutim, Danil je pronašao snagu i naučio da živi u svetu koji ga vidi kao dete. Čak i kupuje na dečjem odeljenju ("Ne štedim na dobrim stvarima, kvalitetnije su od onih za odrasle").

Naučio je da živi u svetu koji ga vidi kao dete

Ipak, u svakodnevnom životu se stalno suočava sa preprekama: ne može da podiže teške predmete, a ako želi nešto sa gornje police u radnji, mora da zamoli prodavce ili druge kupce da mu pomognu.

Danil Jandukov Foto: printscreen/youtube/ СПЕКТР

Najveći izazov su, otkriva, reakcije ljudi. Često ga dovode do ivice suza kad shvati da se prema njemu ophode sa pažnjom i nežnošću, ali ima i grubih. Na te druge, loše, naučio je da uzvrati, priznaje sa primetnom gorčinom u glasu.

Uprkos svemu, Danil Jandukov ne očajava i ne krivi sudbinu. Humor je postao njegova lična karta. Čitav njegov život je, kaže, jedna velika šala. Može sa osmehom da priđe nekom na ulici i zamoli za cigaretu. Zanimljivo je slušati reakcije, posebno kada ga zbunjeno pogledaju i pitaju: "Mali, šta nije u redu?!". Onda mora da im pokaže ličnu kartu, da ih uveri da je punoletan i da pušenje za njega nije zabranjeno.

Njegov nizak rast ima i prednosti. Na primer, kondukteri u autobusu mu ni ne prilaze, misleći da je dete i da nema novca. Uostalom, ni glas mu ne zvuči "odraslo". U nekom trenutku postao je aktivan na društvenim mrežama, deleći epizode iz svakodnevnog života. Vrlo brzo je stekao armiju pratilaca.

Danil Jandukov Foto: printscreen/youtube/ СПЕКТР

Humor kao lična karta

Toliko je prihvatio sebe da bi, čak i kada bi se nekim čudom pojavio magičan lek koji bi mu pomogao, on odbio lečenje. Svestan je da bi, ako bi se nešto promenilo, postao sasvim druga osoba sa drugačijom sudbinom. A njegov trenutni život, iako drugačiji od ostalih, uobičajenih, savršeno mu odgovara.

Uprkos svim teškoćama, Danil je sposoban da brine samo o sebi. Studira za inženjera bezbednosti, tu profesiju izabrao je još u školi. Donedavno je radio kao konobar u jednom klubu, ali izgled mu nije bio smetnja već – naprotiv – glavni adut: gosti bi ga odmah primetili, i svi su bili divni prema njemu. Čak je zarađivao veći bakšiš od kolega.

A devojke? Da, i one se okupljaju oko njega kad izađe u grad. Prijatelji, koji ga od milja zovu Danilka, zavide mu što privlači toliko pažnje. Međutim, trenutno ne želi vezu. Više ga zanimaju lični razvoj, fakultet, neka sitna zadovoljstva poput lova i ribolova. Pomaže i majci, redovno joj šalje novac za ogrev.

Danil Jandukov ne osvrće se na prošlost, niti razmišlja previše o budućnosti. Živi u sadašnjem trenutku, držeći se izreke "carpe diem" i ne skidajući osmeh s lica.

