Slušaj vest

Met Keli (42), kuvar iz londonskog naselja Nju Kros, danas živi sa rutinom koju ne može da prekine – hemioterapija svake tri nedelje, doživotno. Njegova priča počela je neobično za muškarca: napipao je kvržicu u dojci, ali je to u početku ignorisao.

Dok je radio u Čikagu, promena na telu delovala mu je bezazleno. Tek kada mu se bradavica uvukla ka unutra, shvatio je da nešto nije u redu. Po povratku u Englesku krajem oktobra, lekar opšte prakse uputio ga je u bolnicu Luvišem, a potom u Gajs bolnicu. Ultrazvuk i biopsija potvrdili su ono čega se potajno plašio.

Dijagnoza koja menja sve

Na dan 23. decembar, Mat je čuo reči koje niko ne želi da čuje – karcinom dojke. Samo mesec dana kasnije, PET skener je pokazao najtežu sliku: stadijum 4, dva tumora u dojci, zahvaćen pazuh i metastaze na kičmi.

- Sada sam u svojevrsnom kancer limbu: nema metaboličkih znakova bolesti, ali je drži pod kontrolom samo terapija. Na hemi sam na svake tri nedelje do kraja života. Nadam se da ću zahvaljujući odgovoru na terapiju živeti godinama, govori Met, koji danas živi sa verenicom Rejčel.

Težak početak i prekretnica

Lečenje je započeo agresivnim režimom od šest ciklusa hemoterapije. Nakon tri meseca stigao je novi udarac – lezije su se proširile na karlicu, rebra i dodatne delove kičme. Kada je završio svih šest ciklusa, bolest je već zahvatila 21 segment kičmenog stuba, a Met je uveden u paliativnu negu.

- U jednom trenutku sam se pitao zašto se namerno osećam gore, kad se bolest ipak pogoršava?, priznaje on.

Onda je odlučio da preuzme stvar u svoje ruke. Nakon sopstvenog istraživanja i razgovora s onkologom, Met je prešao na lek Enhertu (trastuzumab derukstekan). Nuspojave su bile, kako kaže, "brutalne" – od probavnih smetnji i neuropatije do krvarenja i rana u ustima i nosu. Ipak, rezultati su bili zapanjujući: posle tri ciklusa tumori su se smanjili za 30–40%, a metastaze na kičmi nestale. Nakon šest primena, PET skener je pokazao – "nema metaboličkih znakova raka".

Danas terapiju prima doživotno, uz redovne kardio-preglede zbog mogućih posledica na srce.

Život koji se i dalje živi

Met je prešao na lek Enhertu, a nus pojave bile su jezive Foto: My Agency/Shutterstock

Zbog bolesti je morao da napusti posao šefa kuhinje, ali nije odustao od životnih snova. Sa verenicom Rejčel napravio je "bucket listu" – spisak restorana i gradova koje žele da posete dokle god mogu: El Sejer de Kan Roka u Đironi, Rou on 5 u Savil Rou... Otvorio je i svoju penziju i štednju kroz program za terminalno obolele, objašnjavajući: - Želeo sam da živim dok sam dovoljno dobro da živim.

Najveću podršku, kaže, pronašao je u porodici, prijateljima i grupi Men’s VMU, zajednici muškaraca koji se bore s rakom dojke.

- Lakše je kad pričaš s nekim ko tačno zna kroz šta prolaziš.

Borba protiv predrasuda

Met ističe da je njegovo iskustvo i poruka koju želi da pošalje podjednako važna kao i sama terapija.

- Reč "dojka" svi vezuju za žene, ali muškarci takođe imaju mlečno tkivo. Pipajte grudi, gledajte bradavice, pazuhe. Ako nešto nije u redu – odmah lekaru. Razlika je između života i smrti, istakao je Met.

Upozorenje stručnjaka

Doktori savetuju da se odmah javite ukoliko primetite neke od simptoma Foto: Shutterstock

Onkoplastični hirurg Ros Meklejn iz Gateshead Health NHS Foundation Trust potvrđuje da su muškarci ređe pogođeni ovom bolešću, ali da češće dolaze u kasnom stadijumu upravo zbog neznanja i stida. Metova priča, kaže, "moćan je podsetnik koliko su svest i rana reakcija presudne".

Znakovi raka dojke kod muškaraca:

Kvržica ispod ili oko bradavice

Uvučena bradavica ili promena oblika

Iscedak iz bradavice (posebno ako je krvav)

Otok ili zadebljanje u pazuhu

Promene kože: zategnutost, crvenilo, "narandžina kora"

Ako primetite bilo koji od ovih simptoma javite se lekaru momentalno.

Pogledajte video: Novosađanka pobedila rak dojke, a zatim još jedan kancer