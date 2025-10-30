život je skup, ali su plate visoke

Tudor, Rumun koji već sedam godina živi u Švajcarskoj, nedavno je javno otkrio kako izgleda život u jednoj od najskupljih zemalja Evrope. Iako mnogi zamišljaju Švajcarsku kao raj za radnike, on upozorava na jednu važnu lekciju, koju je upravo tamo naučio.

U svom, sada već viralnom TikTok videu, Tudor najpre upozorava da plata brzo odlazi na obaveze i poreze, pa je važno znati kako rasporediti mesečni budžet. Takođe, detaljno prikazuje koliko zarađuje i koliko mu ostaje nakon što plati kiriju, račune, hranu i druge troškove.

Važna lekcija, sa početka teksta ogleda se u jednom.

"Novac dolazi i odlazi, ali iskustvo ostaje", tvrdi Tudor pa dodaje:

"U Švajcarskoj, kada dobijete platu, prvo morate da platite račune. Puno računa".

Plata od 4.800 evra

Tudor je prikazao kako izgleda njegov mesečni budžet, od kirije i transporta do hrane. Tvrdi da je u oktobru zaradio 4.700 švajcarskih franaka neto, što je otprilike 4.800 - 4.850 evra.

"Pokazaću vam koliko plaćam račune, koliko za hranu i koliko mi ostane u džepu ovog meseca", rekao je.

Svaki svoj trošak beleži u svesci

"Ovde imam svesku i beležim sve: hrana – 800 franaka, osiguranje ove godine još dve meseca sa popustom – 69 franaka, Salt XXL Europa paket (mobilna telefonija) – 145 franaka, Sunrise paket (telefonija i internet) – 90 franaka, karta za voz – 170 franaka, stan – 950 franaka", rekao je on.

Nakon svih ovih troškova, Rumun kaže da mu ostaje oko 2.460 franaka (oko 2.500 evra), novca koji može da štedi ili koristi za odmor i lične potrebe.

"Dobra plata tek nakon nekoliko godina rada"

On ističe da je Švajcarska jedna od najskupljih zemalja sveta i da plata od 4.700 franaka dolazi tek nakon nekoliko godina rada.

"Jedini problem u Švajcarskoj je što postoji tona poreza", kaže Tudor u drugom videu.

Savetuje sve koji žele da rade u Švajcarskoj da budu strpljivi i da prate poreze.

"Kada dođete u Švajcarsku, gledajte pažljivo. Mi koji smo već ovde, snalazimo se, ali problem je za one koji dolaze, koji počinju od nule. Kada vidite svu tu gomilu poreza, morate da budete pažljivi, da pratite i budete strpljivi, jer plata u Švajcarskoj raste tek nakon godina rada", govori on pa dodaje:

"Zaključak je da oni koji dolaze, ono što zarade na jabukama daće na kruške, jer tako funkcioniše sistem. Sreo sam mnogo Rumuna koji su došli i otišli jer nisu razumeli sistem, poreze i sve ostalo. Nemojte da mislite da u Švajcarskoj i psi hodaju sa krofnama u ustima", zaključuje on.

