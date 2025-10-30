Muškarac je godinama primao hemioterapiju a nije imao rak

Entoni Olson je gotovo deceniju živeo ubeđen da se bori za život. Verovao je svom onkologu, doktoru Tomu Vajneru iz Montane, koji mu je 2011. godine saopštio da boluje od teške bolesti i da bez hitne hemoterapije neće dočekati kraj godine. Imao je samo 33 godine - već hronično bolestan, dijabetičar od detinjstva, s neuspelom transplantacijom bubrega i na dijalizi, pa nije imao razloga da sumnja u lekara.

- Mislio sam da mi pomaže. Nikada nisam posumnjao dok mi neko drugi nije rekao da za to ima razloga, kaže danas Olson.

Život u bolničkom krugu

9 godina se lečio hemioterapijom, a nije imao rak Foto: My Agency/Shutterstock

Prekinuo je studije, vratio se roditeljima i započeo iscrpljujući režim: četiri dana hemoterapije, zatim četiri nedelje pauze - i tako iznova, godinama. Živeo je zatvoren u podrumu, bez novca, bez nade, uveren da broji poslednje mesece života.

Njegovo stanje se pogoršavalo, a nalazi su pokazivali sve težu anemiju. Lekar mu je zato uveo i redovne transfuzije bogate gvožđem. Medicinske sestre su ga, kroz šalu, prozvale "gvozdeni čovek".

- Bio sam zahvalan što imamo tako talentovanog lekara u maloj zajednici, priseća se Entoni.

Njegovi roditelji su mislili isto - doktor Vajner je delovao brižno, harizmatično i uvek dostupan pacijentima.

Sumnje koje su godinama tinjale

Dok su pacijenti verovali da im spašava živote, bolnica Sveti Petar u Heleni godinama je dobijala pritužbe i sumnje da Vajner prepisuje tretmane bez osnova. Navodno je davao hemoterapiju i pacijentima kojima nije bila potrebna, dok su se troškovi nagomilavali.

Bio je najplaćeniji lekar ustanove, sa zaradom od oko dva miliona dolara godišnje. Imao je toliku moć da se uprava i osoblje plašilo da mu se suprotstave - oni koji bi pokušali, ostajali su bez posla.

Nakon što je saznao istinu, svet mu se srušio Foto: Shutterstock

Tek 2020. godine bolnica ga je otpustila, navodeći da je "naneo štetu pacijentima sprovođenjem terapija koje nisu bile medicinski opravdane". Vajner je zatim tužio bolnicu, a deo bivših pacijenata ga je branio, verujući da je nepravedno optužen.

Šokantno otkriće

Istina je otkrivena tek nakon nezavisne revizije medicinske dokumentacije. Pregled pokazuje da Entoni Olson nikada nije imao rak.

Još 2011. Vajner je uradio dve biopsije koštane srži - prva je pokazala moguće preleukemijsko stanje (MDS), ali je druga, urađena deset meseci kasnije, bila potpuno uredna. Umesto da prekine lečenje, lekar je pacijentu rekao da "to znači da terapija deluje" i nastavio da mu daje hemoterapiju još devet godina.

Bolnica je kasnije priznala: - Pacijent je možda bio izložen toksičnim tretmanima bez potrebe.

Do 2021. godine, kada je konačno saznao istinu, Entoni je bio fizički iscrpljen i psihički slomljen.

- Samo sam hteo da mi kaže da mu je žao, rekao je svom nefrologu, doktoru Robertu Lekleru.

Posledice i novi početak

- Da sam znao da nikada nije imao MDS, ne bih to radio. Bio sam uveren da treba da nastavi terapiju. Sada, kad gledam unazad, žao mi je, izjavio je Vajner.

Lekar je, na kraju, priznao da mu je žao, ali da je mislio da je tako najbolje Foto: Shutterstock

Ali izvinjenje je stiglo prekasno. Nakon što su tretmani obustavljeni, Entoni je dobio novi bubreg i ponovo postao kandidat za normalan život. Bolnica mu je isplatila odštetu, ali doktor nije krivično odgovarao jer je radio kao njen zaposleni. Danas, sa 47 godina, pokušava da živi dalje.

- Ako o tome previše mislim, odvuče me u mrak, rekao je iskreno Entoni.

Pohlepa, zabluda ili slepa vera?

Ostaje pitanje - da li je lekar to radio iz pohlepe ili u pogrešnom uverenju da pomaže?

- Pitam se da li je samo hteo novac. Ili je jednostavno mislio da ću umreti, pa je hteo da zaradi dok može, kaže Entoni.

Ovo nije samo priča o jednoj medicinskoj grešci. To je svedočanstvo o slepoj veri u autoritet, o ljudima koji, u trenutku slabosti, poveravaju svoje živote onima koji to ne zaslužuju.

