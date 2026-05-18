Nije držala pištolj, nije pucala, nije ni naručila njegovo ubistvo ali ipak je osuđena. Reč je o Mišel Karter, koja je pravno odgovorna za smrt svog dečka Konrada Roja III, bar prema presudi porote. Suđenje je privuklo ogromnu medijsku pažnju, izazvalo brojne analize i kasnije postalo tema dokumentaraca, filmova i serija.

"Stalno odlažeš i govoriš da ćeš to učiniti, ali nikad ne učiniš. Uvek će tako biti ako ne preduzmeš ništa", bila je poslednja poruka koju je Mišel poslala Konradu.

Policija je 13. jula 2014. godine pronašla telo 18-godišnjeg Konrada u njegovom kamionetu parkiranom ispred prodavnice u Ferhavenu, Masačusets. Spojio je crevo na auspuh i stavio drugi kraj u kabinu. Ugasio ga je ugljen-monoksid, ali njegova devojka ga je, kako su rekli tužioci, "gurnula preko ivice" putem poruka.

Veza pretežno preko poruka

Iako je Konrad patio od depresije i bio na antidepresivima, istraga je počela kada je policija otkrila stotine poruka - više od 1000 koje je razmenjivao sa Mišel, tada 17-godišnjakinjom, u nedelji pre smrti.

Karter i Roj su se upoznali 2012. godine dok su oboje bili na odmoru sa porodicama na Floridi. Njihova veza se uglavnom odvijala preko poruka, ali umesto izraza ljubavi, ona ga je podsticala na samoubistvo.

Poruke koje su istražitelji pronašli uključivale su: "Samo to moraš učiniti", "Nema više odlaganja, nema više čekanja", "Ako to želiš toliko jako koliko kažeš, vreme je da to učiniš danas".

Sedam meseci nakon Konradove smrti, u februaru 2015. godine, Mišel je optužena za ubistvo iz nehata.

Pažnja i manipulacija

Tokom uvodnog izlaganja na suđenju 2017. godine, pomoćnica okružnog tužioca Merikl Flin rekla je da je Mišel tražila saosećanje i pažnju drugih devojaka u školi. Želela je da bude "žalosna devojka" koja nije mogla da spreči svog dečka da se ubije.

"Optuženoj je trebalo nešto da privuče njihovu pažnju. Koristila je Konrada kao pijuna u svojoj bolesnoj igri života i smrti," rekla je Flin.

Mišel se pred porodicom Konrada pravila da ne zna kako i gde je Roj izvršio samoubistvo, uprkos porukama koje su ukazivale na suprotno.

"Nikada nikome u porodici Roj nije priznala da je nedeljama pomagala Konradu da smisli plan samoubistva ili da je bila na telefonu s njim u trenucima dok je izvršavao samoubistvo," dodala je Flin.

Poslednji dani Konrada Roja

Konradova majka Lin se priseća poslednjeg dana, 12. jula 2014. godine. Zajedno sa ćerkama odvela je sina na jednodnevni izlet na plažu u Vestportu. Konrad je 2012. godine prestao da se leči od depresije i nedugo zatim se predozirao, ali je pre smrti primljen na Državni univerzitet Fitčberg i planirao da studira ekonomiju. Bio je odličan učenik.

"Mislila sam da je malo depresivan, ali sam mislila da mu ide odlično," rekla je majka.

Kada se te noći nije vratio kući, pozvala je policiju i obavestila ih o porukama koje je primila od Mišel Karter.

Krivica i kajanje

Karter je svojim prijateljicama slala poruke koje su ukazivale na kajanje: "Njegova smrt je moja krivica, iskreno, mogla sam da ga zaustavim. Trebala sam učiniti više i sve je moja krivica jer sam ga mogla zaustaviti, ali nisam to učinila", "Razgovarala sam s njim telefonom kad se ubio. Čula sam ga kako umire. Samo bih volela da sam mu pružila više pomoći", "Da, razgovarala sam s njim telefonom kad se ubio. Čula sam ga kako umire", neke su od poruka koje su izvukli iz listinga.

Advokatski argumenti

Pre suđenja, Karterin advokat Džozef P. Kataldo tvrdio je da su tekstovi zaštićeni govor i da "nisu sadržavali ništa ni približno nalik pretnji" za krivičnu prijavu. Rekao je da je odluka o samoubistvu bila isključivo Konradova.

"Mnogo toga što je do sada objavljeno pokazuje da je Mišel Karter oduvek želela podržati Konradov plan da se ubije. Ali biće jasno da je nedeljama pre toga pokušavala da ga odvrati, a on je pokušavao da je nagovori da s njim izvrši samoubistvo," tvrdio je Kataldo.

Poruke nakon smrti

Tokom suđenja, dr. Piter Bregin govorio je o efektima "Celexe", leka koji je Mišel uzimala neposredno pre smrti Konrada. Lek može inhibirati kontrolu impulsa i uticati na frontalni režanj mozga, što je posebno značajno za mlade. Mišel je nakon Konradove smrti poslala više od 80 poruka na njegov telefon. U njima se izvinjavala što nije učinila dovoljno da ga spasi i izražavala ljubav: - Ali ti si to učinio i jako mi je žao što te nisam spasila.

Presuda i kazna

17. juna 2017. godine Mišel je osuđena za ubistvo iz nehata. Plakala je dok joj je sudija Lorens Moniz izgovarao presudu:

"Mišelini postupci, kao i njen propust da deluje tamo gde je imala dužnost prema Konradu, predstavljali su bezobzirno i nepromišljeno ponašanje. Rekla je Roju da se vrati u kamion, dobro svesna njegovih osećanja, strahova i briga. Ništa nije učinila."

Mišel je osuđena na dve i po godine zatvora, ali je iza rešetaka provela samo 15 meseci, izlazeći nakon 11 meseci zbog dobrog ponašanja.

Novi život i anonimnost

Nakon izlaska, Mišel je izbegavala medije. Moguće je da se vratila da živi sa porodicom u Plejnvilu. Jedan od glavnih uslova njene uslovne kazne bio je da ne profitira od svoje priče. Pretrage za njenim imenom na društvenim mrežama gotovo da ne daju rezultate, a moguće je da je promenila ime.

