U centralnoj Mađarskoj, na stotinak kilometara severno od Segedina, nalazi se selo Nađirev. Malo, tiho mesto u srcu Panonije, sa 800 stanovnika koji se uglavnom bave poljoprivredom. Ali, nije baš obično... Na naslovne strane svetskih novina stiglo je u periodu između dva rata zahvaljujući babici Žužani, njenom glavnom oružju – arsenu, i meštankama koje istorija pamti kao "Anđele stvoritelje", mada mnogi smatraju da im više pristaje naziv "Anđeli ubice".

Početkom druge decenije prošlog veka, u praskozorje Prvog svetskog rata, u mirno selo u ruralnoj Mađarskoj stigla je Žužana Fazekaš, žena posle koje više ništa u toj maloj komuni nije bilo isto. Dovoljno je reči da se i danas, sto godina kasnije, njeno ime izgovara sa strahopoštovanjem i da bi u svetskoj enciklopediji zločina, kada bi takva postojala, zauzimala vrlo visoko mesto.

S obzirom na to da u Nađirevu nije bilo doktora niti bilo kog medicinskog radnika s kojim bi mogli da se posavetuju, a najbliži veći gradovi su kilometrima daleko, meštani su se obradovali kada se 1911. godine u njihovo mesto, zaboravljeno i od Boga i od naroda, doselila Žužana, po profesiji babica. Dragocena, neophodna.

Ono što nisu znali, a nije ih previše ni interesovalo, bila je – njena prošlost. Prilično mutna, kako se kasnije ispostavilo. Niko nije znao odakle je tačno došla, a šuškalo se i da je njen muž nestao pod neobičnim okolnostima. Imala je samo neke papire sa preporukama, kako bi se to reklo današnjim jezikom.

Babica mutne prošlosti i ekspert za otrove

Babice su bile uvažavane skoro kao lekari, jer su posedovale veliko iskustvo i medicinsko znanje. Ipak, u mnogim delovima Evrope dugo su nosile stigmu zaostalu iz srednjeg veka, kada su ih optuživali za veštičarenje, zbog čega su te uloge dodeljivane muškarcima. No, kako je civilizacija napredovala, tako su ljudi shvatali koliko su važne. U Francuskoj su ih čak zvali "mudrim ženama".

Babice su bile jedine osobe kojima su žene mogle da se obrate u vezi sa kontracepcijom, održavanjem trudnoće, ali i veoma ozbiljnim problemom koji je morao da ostane stroga tajna, a to je bio abortus.

Posle Prvog svetskog rata i raspada Austrougarske monarhije, Mađarska je bila devastirana. Tek svaki deseti muškarac vratio se kući na nogama, a ostali, ako bi im tela bila pronađena – u mrtvačkim sanducima. Siromaštvo na sve strane, bez nade i posla. I bez glasa ako ste žena.

I dalje na margini, bile su prinuđene da se snalaze kako su znale i umele. Većina brakova bila je dogovorena, a mnoge tinejdžerke udavali su za mnogo starije muškarce koje su im birali roditelji.

Razvod nije bio legalan, čak ni u slučaju nasillja u porodici. Babica je često imala pune ruke posla, ne samo oko beba koje su dolazile na svet, već i zbog prekinutih trudnoća. Žužanu su hapsili najmanje deset puta do 1921. godine zbog obavljanja ilegalnih abortusa, ali bi je uvek oslobađali krivice.

Formula za savršen zločin i kralj svih otrova

Mnogi muškarci koji su se vratili iz rata doneli su sobom ozbiljne traume kojih se nikada nisu oslobodili – rane na telu, ali i na duši, koje nisu mogle da zacele. Emocionalno slomljeni i fizički osakaćeni, svakodnevno su pravili probleme. Žene su im bile sluškinje, a što ih ne bi usput i malo "prevaspitali" batinama?

Pritisnute surovim životom i pravilima koje im je nametnuo svet muškaraca, sve češće i glasnije su iskazivale želju da se oslobode patrijarhalnih okova. No, njihove vapaje niko nije čuo. Osim Žužane Fazekaš. Ako je postojao neki problem u kući, obraćale su se babici. Ona je imala "specijalno rešenje" za savršen zločin.

Arsen se vekovima koristio u narodnoj medicini i kozmetici. Dugo je bio jedini dostupan lek za sifilis, a tokom viktorijanske ere mogli ste da ga kupite u apoteci jer je uspešno prekrivao fleke na licu.

Isto tako, od davnina ga je pratila "laskava" titula "kralj svih otrova" ili, još bolje, "otrov svih kraljeva", jer su mu krunisane glave, pape, ljubavnice i drugi veći ili manji moćnici rado pribegavali kada je trebalo ukloniti nekog ko im je smetao. Postao je i zvezda brojnih knjiga. Setite se samo Agate Kristi, kraljice krimića, koja je u "asortimanu" imala više otrova, ali arsenik joj je bio omiljen.

Zvanično pedesetak žrtava, nezvanično - šest puta više

Simptomi trovanja slični su kao u slučaju kolere (povraćanje, bol u stomaku, promena boje kože). Ženama iz Nađireva, regiona bez ikakve infrastrukture i pouzdanih izvora vode, ubijanje ovim otrovom činilo se kao idealan zločin.

Žužana Fazekaš u tajnosti im je predlagala da truju muževe i davala specijalne rastvore sa arsenom, formulu kojoj se ne ulazi lako u trag. Imala je i pomoć izvesne službenice, Susi Olah, koja u smrtovnicama nije navodila pravi uzrok smrti. I ona je otrovala svog mnogo starijeg muža kada je imala 18 godina.

Sumnja se nije probudila ni kada su ljudi počeli masovno da umiru, toliko da više nisu znali gde će sa telima. Jer, nisu se zaustavljale na muževima – počele su da uklanjaju i druge članove porodice, uključujući roditelje i decu. Žužana je navodno rekla jednoj ženi: "Zašto ih trpeti?", navodi portal syfy.com.

Procenjuje se da, tokom 18 godina koliko je gospođa Fazekaš živela u Nađirevu, ubijeno između 45 i 50 ljudi, mada neki smatraju da je žrtava bilo daleko više – čak 300.

Nijedna se nije pokajala

Nije baš jasno je kako su takozvani "Anđeli stvoritelji" otkriveni. Prema jednoj priči, student medicine iz susednog grada slučajno je pronašao visok nivo arsena u telu koje je isplivalo na obalu obližnje reke, nakon čega je pokrenuta istraga.

Istoričar Bela Bodo kaže da se za sve saznalo kada je anonimno pismo sa optužbom za masovna ubistva dospelo do lokalnih novina, a onda se pročulo u celoj zemlji. Pod pritiskom javnosti, vlasti su izdale nalog da se ekshumira desetine tela sa lokalnog groblja. Otkriveno je da skoro 50 iskopanih leševa sadrži tragove arsena.

Kada je policija zakucala na vrata Žužane Fazekaš, ona je već bila mrtva. Nije teško pretpostaviti na koji način je sebi oduzela život. Stari, dobro arsenik (i stare čipke)...

Ali, uhapšeno je 26 žena i sve su optužene za ubistva. Njihovi motivi bili su različiti – neke su tvrdile da više nisu mogle da trpe nasilne muževe, druge su želele da se dočepaju zemljišta u vlasništvu njihovih porodica, koja im nasledstvom ne bi pripala jer ženska deca nisu imala pravo na to, i tako dalje.

Interesantno je, kako su hroničari primetili, da nijedna nije izrazila ni trunku kajanja na suđenju koje je šokiralo i Mađarsku u svet. Objasnile su da su uradile ono što su morale, bez obzira na monstruoznu prirodu svojih (ne)dela. Na kraju procesa, koji je završen 1931. godine, njih osam je osuđeno na smrt, ali samo dve su pogubljene. Ostale su završile iza rešetaka.

Danas je priča o Nađirevu nešto poput lokalne legende, epizoda iz mađarske istorije koja više ne izaziva strah kao nekada. Moguće je, međutim, da nisu samo žene iz ovog sela na takav način rešavale probleme. I u obližnjem Tisakurtu pronađen je arsen u nekoliko ekshumiranih tela, ali je smrt tih ljudi ostala misterija.

U svakom slučaju, stariji meštani sećaju se da se, nakon što se saznalo ko stoji iza tih zločina, ponašanje muškaraca u regionu "značajno poboljšalo".

