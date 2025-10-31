Slušaj vest

Na svadbama se često čuju dirljive reči, ali govor oca koji "ispraća" svoju ćerku u novi život uvek ima posebnu težinu. Upravo takav trenutak dogodio se na venčanju Katarine iz Hrvatske, kada je njen otac u nekoliko iskrenih rečenica uspeo da rasplače čitav Balkan.

Snimak emotivnog govora našao se na Instagram profilu mladoženjine sestre Dore Srdar i brzo se proširio društvenim mrežama. U samo nekoliko sati prikupio je brojne reakcije, jer su mnogi prepoznali toplinu i iskrenost oca koji iz srca predaje svoju ćerku u ruke voljenom čoveku.

"Deset dana sam smišljao neki idealan govor, ali njega nema. Kad sam je prvi put video, kad je došla iz bolnice, uzeo sam je u ruke i zamolio Boga samo da ne liči na mene. Ali Bog je imao svoje namere – stvorio je meni i sliku i priliku.

I tako je prošlo neko vreme, pa sam opet zamolio Boga. I Bog mi je uslišio želju – napravio ju je ovakvom kakva jeste – i dobrom, i vedrom, i osećajnom, i punom ljubavi. I tako je vreme prolazilo, pa opet ja molim Boga. Rekoh, 'Bože, daj da bude srećna'. I usliša Bog molitvu i upozna je sa Ivanom", rekao je on, a onda se našalo:

"Ivane, predajem ti drugi deo svog srca. Nemam više šta da ti dam...I da ti dam jedan savet – nemoj da zezneš. Znam gde stanuješ".

Plakala i mlada ali i mladoženja

Ubrzo nakon govora, otac je zamolio sve prisutne da podignu čaše i nazdrave novom poglavlju života njegove ćerke i njenog supruga.

Tokom govora, emocije su preplavile salu – plakao je otac dok je govorio, mlada dok ga je slušala, a ni gosti nisu mogli da sakriju suze. Čak ni mladoženja nije ostao ravnodušan na reči svog sada već tasta, koje su odzvanjale toplinom, ponosom i beskrajnom ljubavlju.

"Rasplaka me čovek"

Njegov emotivan govor dotakao je srca i onih koji su ga čuli na društvenim mrežama – pa su se u komentarima nizale samo reči hvale, divljenja i iskrene emocije.

"Rasplaka me čovek! Kako bi bilo lepo da svaka devojka doživi ovako divnog oca koji će pokazati svoju zahvalnost Bogu i svoju ljubav prema detetu. Ali i da iskreno zavoli budućeg muža svoje ćerke", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala:

"Odneo pola mog srca ovim govorom"

"Evo me, opet plačem zbog nepoznatih ljudi na internetu. Ali šta ću kad je tako lepo rekao."

Drugi su se nadovezali i pisali:

"Ovo je predivno, daj Bože svima ovakvog tatu", "Tako emotivno, a opet i duhovito... prelepo", "Odneo čovek pola mog srca ovim govorom. Kakva divna porodica", "Ovo je bilo baš prekrasno, iskreno i iz srca rečeno. Srećno mladencima."

