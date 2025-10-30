Slušaj vest

Milioni ljudi danas traže ljubav na aplikacijama za upoznavanje, ali Elizabet Kristensen i Džošua Kolbert iz Minesote pronašli su nešto što se činilo kao čudo sudbine.

Elizabet, razvedena majka dvoje dece, povezala se sa Džošuom preko aplikacije Hinge. Tokom prvog dana ćaskanja otkrili su neke neverovatne sličnosti iz prošlih života.

„Pitala me je gde sam odrasla, a ja sam rekao da sam išao u hrišćansku školu Nortsajd u Andoveru“, rekao je Džošua za CBS News. „Onda je rekla: 'Stvarno? I ja sam tamo išla u vrtić.' I shvatili smo da smo možda bili u istom razredu vrtića i da smo oboje diplomirali 1995. godine.“

Elizabet je pronašla fotografiju iz razreda – i Džošua je bio na njoj. Ali sličnosti se tu nisu zaustavljale.

Foto: printscreen/youtube/Life is beautiful how it was

Poklapanje rođendana

Oboje su rođeni 13. septembra 1988. u bolnici Mersi u Kun Rapidsu, sa razlikom od samo šest sati. Iako su delili iste škole i rođendane, nikada se ranije nisu sreli, niti su im se putevi ukrstili kroz porodice.

Planirali su da se prvi put za nedelju dana, ali Džošua je bio toliko uzbuđen da je već sledećeg dana pozvao Elizabet na ručak.

Elizabetini roditelji su iskopali stare porodične fotografije i otkrili da se oboje pojavljuju u videu iz vrtića. „Mama me je zumirala u videu, a zatim je zumirala i Elizabet“, dodao je Džošua. „Bilo je neverovatno videti to zajedno.“

Veruju u božansku intervenciju

Par veruje da ih je Bog ponovo spojio.

Elizabet Kristensen i Džošua Kolbert kao bebe Foto: printscreen/youtube/Life is beautiful how it was

„Uprkos svim našim sličnostima, mogli smo biti potpune suprotnosti, ali nismo bili. Bio je to savršen spoj“, rekao je Džošua. Elizabet dodaje da su oboje prolazili kroz težak period u životu nakon razvoda, ali tada je Bog intervenisao u njihovim životima.

Samo mesec dana nakon što su počeli da se viđaju, Džošua je zaprosio Elizabet. „Bio sam staromodan — prvo sam zamolio njenog tatu za njenu ruku“, rekao je Džošua. Oboje su pohađali predbračno savetovanje, što im je pomoglo da razgovaraju o problemima koje inače ne bi odmah pokrenuli.

Venčanje iz snova

Foto: printscreen/youtube/Life is beautiful how it was

Pet meseci nakon što su se ponovo okupili, venčali su se na svoj 35. rođendan, u Pajnvud venčanjima i događajima u Kembridžu, Minesota. Elizabetin otac je vodio ceremoniju, a njen šestogodišnji sin, Noks, otpratio ju je do oltara.

„Pronašli smo i našu vaspitačicu iz vrtića, pozvali je i ona je došla“, rekla je Elizabet. „Čak je pronašla i sliku sa dana na stazi.“

Iako se ne sećaju jedno drugog iz vrtića — Elizabet se našalila: „Šokirana sam, kako ste mogli zaboraviti crvenokosu?“ — par je ponovo pronašao ljubav, uprkos svim očekivanjima.

„Ova božanska intervencija me podseća da treba da širimo priču o nadi i drugim šansama“, zaključila je Elizabet.

