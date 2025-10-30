Slušaj vest

Devojka koja se bavi profesionalnim šminkanjem, podelila je na TikTokuneverovatnu priču o svom trećem dejtu koji se pretvorio u pravu noćnu moru. Video je ubrzo postao viralani sakupio više od 800.000 pregleda, dok su korisnici mreže ostali šokirani njenim iskustvom.

„Počela sam da izlazim s tipom kojeg sam upoznala na „Hingeu“. Prvi dejtje bio u redu, drugi čak i dobar, ali treći… e, tu su počele da se dešavaju sumnjive stvari“, ispričala je Alesandra iz Melburna. Prvi znak za uzbunu pojavio se kada je muškarac počeo da postavlja zahteve oko njenog rasporeda.

„Pitao me kada sam slobodna, a ja sam rekla da u petak mogu, jer se u četvrtak viđam s prijateljicama. U utorak mi onda kaže: ‘Usput, moraćeš da otkažeš prijateljicama jer sam nam nabavio karte za Majkl Džekson mjuzikl.’“ Iako je gest delovao simpatično, Alesandri se nije svidelo što joj naređuje. Ipak, on nije prihvatao ‘ne’ kao odgovor“.

Bizarna večera s porodicom

Kasnije te večeri, kada je mislila da će večera proteći mirno, usledilo je novo iznenađenje. Rekao joj je da će im se pridružiti „još nekoliko ljudi“. Tokom vožnje tramvajem počeo je nervozno da tipka po telefonu, a onda joj rekao: „Poslao sam poruku osobi s kojom se nalazimo i rekao sam joj da pričaš samo italijanski, biće baš smešno!“

Alesandra se odmah osetila neprijatno, smatrajući da je to neukusna šala, posebno kad ne poznaje te ljude. Kada su stigli u restoran, šok je tek usledio, muškarac joj je pokazao stariju ženu za stolom. „Prišla sam i predstavila se na italijanskom, kako mi je rekao. Bila sam nervozna, pa sam odlučila da priznam da lažem, on me naterao da to radim. A onda je žena zakolutala očima, nasmejala se i poljubila ga u obraz rekavši: ’Hej, dragi, kako ti je prošao dan?’“

Tog trenutka je Alesandra shvatila da se nalazi na večeri s njegovom porodicom! „Za stolom je bilo mesta i za druge članove porodice – svi su bili tu!“ Kada ga je zbunjeno pitala šta se dešava, samo je mirno odgovorio: „Ništa, samo večeramo.“

Odjednom je prestao da se javlja

Tokom večere, jedna od žena pitala je koliko dugo izlaze. Kada je Alesandra rekla da je to tek treći dejt, svi su ostali u šoku. Kasnije joj je muškarac priznao da joj nije rekao istinu jer je znao da „ne bi htela da dođe“ da je znao ko će sve biti tamo.

"Poslala sam mu poruku zahvalnosti i rekla da je bilo ludo, ali zabavno“, ispričala je.

Sledećeg dana, od njega ni traga ni glasa. Nije se više javio. "Upoznala sam celu njegovu porodicu, a sada me ignoriše“, požalila se Alesandra. Na kraju, priznala je da „veza nije uspela“, dok su joj mnogi u komentarima napisali da se „bukvalno spasila“.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Momak izveo lutku na naduvavanje na dejt: