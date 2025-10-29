Slušaj vest

Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan danas je napunila 76 godina. Poslednjih meseci mnoge je inspirisala njena hrabra bitka sa opakim kancerom sa kojim se bori.

Vedrana ima kancer žučnih kanala, a vreme koje je provela u bolnici je opisivala kroz svoje kolumne. Uprkos izazovima, neumorni duh Vedrane Rudan i njena aktivnost na društvenim mrežama ne prestaju da inspirišu fanove ove slavne književnice, koji je podržavaju u ovoj borbi.

Vedrana Rudan Foto: printscreen/youtube/ Nedjeljom u 2 | HRT

"Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala" - rekla je Vedrana proteklog proleća gostujuči u emisiji "Nedeljom u 2"

Spisateljica je tom prilikom otkrila i o koje tačno bolesti boluje:

"Ja imam izuzetno agresivni rak koji se zove rak žučnih kanalića i jako se teško otkrije. Ja sam control freak, ja se često kontrolišem, dakle nije da se rak događa onima koji se ne kontrolišu", započela je Vedrana ovim rečima gostovanje.

"Da sam zakasnila, živela bih još tri meseca, ali ja sam došla na vreme. Bio je operabilan", otkrila je.

1/6 Vidi galeriju Vedrana Rudan Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Printscreen/TV Prva, Preentscreen/Youtube

"Izdavač mi je uplatio 10.000 evra kad sam mu rekla da imam rak. Rekla sam mu imam novu knjigu, ne mogu na promocije, ali to vam je dobro - kad pisac umire, tiraž raste", rekla je tada.

Vedrana prethodnih meseci objavljuje redovno tekstove na svom blogu, a njene reči i dalje su oštre i odzvanjaju regionom.

Želela je eutanaziju

"Ne želim da umirem na rate. Ja želim eutanaziju. Muž i ja smo kroz godine skupljali nešto sa strane. To košta 17.000 evra. Javila sam se, počeli smo da se dopisujemo, rekla sam deci i mužu. Poslala sam im nalaze, prihvatili su me, prošla sam, platila sam članarinu. Onda su oni tražili toga još, još nalaza, kako vreme proticalo, tako sam ja shvatila… rekli su mi da 85% ljudi odustane, tamo vas intervjuišu… ja sam shvatila da ću tamo morati da provedem neko vrijeme i da će tamo neki član nekog konzilijuma reći da možda može da mi se pomogne… onemoćala sam u međuvremenu i odustala", ispričala je Vedrana.