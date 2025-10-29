Slušaj vest

Jedna majka dvoje dece tvrdi da joj se život okrenuo naglavačke kada je uradila DNK test, koji je otkrio šokantnu istinu o njenom suprugu.

Žena je DNK test kupila iz zabave, želeći da ona i suprug saznaju više o svojim porodicama. Međutim, umesto zabavnih saznanja, test je pokazao nešto što ih je oborilo s nogu: suprug joj je polubrat.

DNK test Foto: Shutterstock

U viralnoj objavi na Redditu, žena je napisala:

"Dobila sam rezultate i… poklapam se s njim. Moj muž mi je polubrat.“

Par je bio užasnut kada je otkrio da dele istog biološku oca posebno jer suprug nije znao da je i on začet putem donorske sperma.

"U početku sam mislila da je neka greška ili da nisam dobro razumela“, piše ona. „Ali ne, nakon istraživanja smo shvatili da je i njegov otac bio donor, a nikome nikada nije rečeno.“

"Sada smo ovde, u braku godinama sa dvoje dece, i još pokušavamo da shvatimo kako da se nosimo sa činjenicom da smo brat i sestra

Ilustracija Foto: Shutterstock

Posledice šokantnog otkrića

"Ne znam ni kako da objasnim svoja osećanja. Sve je… preplavljujuće. Naravno da ga volim, ali ovo menja toliko stvari. Osećam se izgubljeno. Već smo razgovarali sa genetičkim savetnikom i pokušavamo da idemo napred, ali je kao da je sve što smo mislili da znamo o našoj porodici okrenuto naglavačke.“

Opasnosti masovnih donora

Komentarišući objavu na Redditu, jedan korisnik je napisao:

"Ovo se moralo desiti negde u svetu, s obzirom na neregulisanu industriju plodnosti koja stavlja profit iznad prava i interesa dece začete donorskom spermom.“

U Velikoj Britaniji, korišćenje donorske sperme preko ovlašćenih klinika uključuje pregled za zdravstvene probleme i genetske bolesti, a donori nisu pravno priznati kao roditelji dece. Jedan donor može pomoći do deset porodica.

Međutim, ove godine su holandski lekari otkrili da je sperma od samo 85 donora korišćena za stvaranje hiljada dece, što je izazvalo zabrinutost zbog nenamerne unutarporodične srodnosti.

Najpoznatiji „masovni donor“ bio je Džonatan Meijer, holandski Jutjuber, koji je do sada imao 550 dece i bio glavni lik Netflix dokumentarca The Man with 1,000 Kids. Godine 2023. suočio se sa tužbom zbog mogućeg nenamernog incestnog razmnožavanja, jer je premašio holandski limit od 25 dece po donorima.