Slušaj vest

U nekim porodicama vlada sklad i međusobno poštovanje, dok u drugima ovaj odnos prerasta u pravi emotivni rat. Na društvenoj mreži "Quora", jedna žena otvoreno je podelila svoju priču, tvrdeći da joj je upravo snaha preokrenula život naglavačke.

"U mom životu već 20 godina postoji zloćudna snaha"

"Imam narcisoidnu snahu već dve decenije. Mentalno i emotivno je oštećena. Udala se za mog sina kada je imao samo 20 godina, a starija je od njega četiri godine. Smatrala sam da umem da prepoznam manipulativne ljude, ali nikada nisam upoznala nekoga poput nje - osobu bez empatije, bezosećajnu i podmuklu", započela je ova svekrva svoju ispovest.

"Odbacila je svoje roditelje, braću, tetke, ujake... A sada je razorila i moju porodicu. Uspela je da posvađa mog sina i njegovog brata, pa čak i njihovu decu. Sve se raspalo."

Svekrva i snaha Foto: Profimedia

"Koristila je decu da mi napakosti"

Svekrva tvrdi da je snaha godinama manipulisala porodicom, koristeći čak i decu kako bi je povredila.

"Koristila ih je od dana kada su začeta. Stalno je izazivala napetost, a onda bi mi bez objašnjenja branila da viđam unuke. Ispirala im je mozak, kao što je to radila i njihovom ocu. Bez obzira na to koliko sam joj pomagala, uvek bi izokretala istinu i lagala. Stvarala je sukobe, sve dok nismo shvatili da je ona koren problema. Svi smo to videli osim mog sina."

"Majka me je upozorila da nikada ne potcenim zlo"

Žena priznaje da joj je najveću podršku pružala njena majka, sve dok nije preminula.

"Na samrti mi je rekla da pazim na sebe, da budem uvek tri koraka ispred nje i da nikada ne potcenim zlo koje je sposobna da učini. I bila je u pravu. Moj sin je kroz sve to ćutao. Nekada je bio topao, pažljiv i darežljiv čovek, a danas ga jedva prepoznajem."

Svekrva tvrdi da je snaha godinama manipulisala porodicom Foto: Tatsiana Kalasouskaya / Panthermedia / Profimedia

"Nikada više nećemo zajedno slaviti praznike"

Svekrva ističe da se pomirila s tim da porodična okupljanja više neće postojati.

"Nećemo više imati zajedničke praznike, rođendane, božićne večere… Ali sam i dalje zahvalna na nekim stvarima. Čitala sam mnoge priče o narcisoidnim partnerima, ali nikada nisam pročitala ništa slično onome što sam doživela od svoje snahe. Možda će moja ispovest nekome pomoći da prepozna takve obrasce na vreme. Hvala svima koji su saslušali. Ako neko ima savet volela bih da ga čujem."

Snaha: "Svekrve često ne poštuju granice"

Priča ove žene izazvala je lavinu komentara, naročito među mlađim ženama koje su se prepoznale s druge strane priče.

Svekrva i snajka Foto: Shutterstock, Ilustracija

"Moja svekrva i njena sestra pričaju slične stvari o meni - da kontrolišem njenog sina i upravljam njime. Pitala sam supruga da li se tako oseća, a on mi je rekao da ih ignorišem i da zna da smo jedno za drugo. Samo zbog njega nisam prekinula svaki kontakt", napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala: "Snaha kontroliše šta? Svoj brak, svoju decu, svoj dom? To su stvari u koje se svekrva ne bi smela mešati. Granice moraju postojati. One koje ih ne poštuju same sebi stvaraju neprijatelje."

Da li su odnosi između svekrve i snahe osuđeni na sukobe ili je sve stvar međusobnog razumevanja i poštovanja granica?

VIDEO: Svekrva o odnosu sa sinom i snahom