Jedan muškarac sa Floride progovorio je nakon što ga je ajkula napala dok je ronio sa prijateljima.

Iz jedinice za spašavanje saopštili su kako su reagovali na hitan poziv „moguće uključujući ugriz životinje“ kod Boka Čita Kej, u subotu 25. oktobra, oko 11:30 po lokalnom vremenu.

„Jedan odrasli pacijent prevezen je helikopterom u lokalnu bolnicu“, navodi se u saopštenju.

čoveka napala ajkula u majamiju Foto: youtube/CMS

Napad dok je ronio s prijateljima

Žrtva, Josvani Eševarija, rekao je za CBS WFOR da je ronio sa prijateljima kada se napad dogodio:

„Bio sam prestravljen. Imao sam veliku bol. Plivali smo pored plaže, ronio sam i ronio s maskom i disaljkom, i ajkula me je iznenada napala i ugrzila za ruku", rekao je prestravljen čovek.

Eševarija je rekao da je ajkula bila bela, ali nije mogao precizno da odredi vrstu.

"Ugrizla me po celoj ruci, sedam ili osam ugriza, i imam ukupno 27 šavova“

Izašao iz vode i upozorenje za druge

On i prijatelji su se izvukli na obalu i pozvali pomoć. Eševarija strastveni ronilac koji je iz Kube došao u SAD pre tri godine, sada upozorava druge plivače:

„Moraju da budu oprezni. Moglo je biti mnogo gore. Imao sam sreće što su to bili samo ugrizi. Mogla je da mi odgrize ruku.“

Prema International Shark Attack File Floridskog muzeja prirodne istorije, u 2024. je zabeleženo 88 navodnih interakcija ajkula i ljudi širom sveta, uključujući 47 neprovociranih i 24 provocirana ugriza. U SAD, Florida je na prvom mestu po broju neprovociranih ugriza, sa 14 zabeleženih prošle godine.

(Kurir.rs/People)