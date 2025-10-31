Slušaj vest

Stanari jedne zgrade u Moskvi danima su se borili s nesnosnim smradom koji se širio hodnicima, ne sluteći da iza svega stoji prava horor scena u stanu njihove komšinice.

Jeziv prizor nakon dolaska službi

Kada su pozvali nadležne da istraže odakle dolazi neprijatan miris, komunalna služba je ušla u stan žene i ostala u šoku. Prema navodima lista Večernja Moskva, unutra su zatekli prostor prepun smeća i devet mačaka koje nisu bile vakcinisane.

Ljudmila Nefedova, šefica pres-službe moskovskog tužilaštva, potvrdila je ove informacije.

„Vlasnica stana nakupila je ogromne količine otpada u svom domu“, izjavila je ona za ruske medije, a prenosi Telegraf.

Tužilaštvo reagovalo odmah

Kako je utvrđeno, žena je više puta upozoravana od strane upravnika zgrade da očisti prostor, ali bez rezultata. Nakon inspekcije, tužilaštvo je odlučilo da joj zabrani držanje životinja dok ne dovede stan u ispravno stanje.

Slični slučajevi uznemirili javnost

Ovo, međutim, nije izolovan slučaj. Pre nekoliko meseci u Moskvi je zabeležena slična situacija – jedna žena godinama nije čistila stan, pa se unutra nakupilo više od tone otpada. Kada je konačno napustila stan, ostavila je osam životinja, a komšije se i dalje bore s neprijatnim mirisom.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvo ponašanje može ozbiljno ugroziti zdravlje kako vlasnika stanova, tako i njihovih komšija. Gradske vlasti sada razmatraju nove mere kojima bi se sprečile slične pojave i zaštitilo zdravlje građana.

Ne propustiteŽenaDa li znate šta je radijatorski mulj? Pre grejne sezone obavezno ga se rešite i račun za struju biće znatno manji
Radijator i smotak novčanica, kolaž fotografija
Zanimljivosti"To nije moja kuća": Naručio je čišćenje prozora, a kada mu je čistačica poslala sliku ostao je bez reči
Screenshot 2025-07-10 133140.jpg
NovčanikČISTAČICE POČELE DEBELO DA NAPLAĆUJU SVOJ RAD! Više nije tarifa po satu, našle novi način da zarade više
0610 shutterstock_684829759.jpg
DruštvoO OVOM SRBINU PRIČA CELA INDIJA, A TO JE SKORO MILIJARDU I PO LJUDI?! Evo zbog čega o momku iz novobeogradskog Bloka 70 pišu sve novine (VIDEO)
Screenshot 2025-08-14 124150.jpg
AutoKoji je najbolji način da očistite sedišta u automobilu? Pomoću ova 3 trika ima da sijaju kao nova
Prljava sedišta automobila

 Bonus video: Mališan pomaže mami u čišćenju

Mališan pomaže mami u čišćenju Izvor: TikTok/mariaurangaa