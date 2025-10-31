U Švajcarskoj se ne upotrebljavaju klima-uređaji

Stanari jedne zgrade u Moskvi danima su se borili s nesnosnim smradom koji se širio hodnicima, ne sluteći da iza svega stoji prava horor scena u stanu njihove komšinice.

Jeziv prizor nakon dolaska službi

Kada su pozvali nadležne da istraže odakle dolazi neprijatan miris, komunalna služba je ušla u stan žene i ostala u šoku. Prema navodima lista Večernja Moskva, unutra su zatekli prostor prepun smeća i devet mačaka koje nisu bile vakcinisane.

Ljudmila Nefedova, šefica pres-službe moskovskog tužilaštva, potvrdila je ove informacije.

„Vlasnica stana nakupila je ogromne količine otpada u svom domu“, izjavila je ona za ruske medije, a prenosi Telegraf.

Tužilaštvo reagovalo odmah

Kako je utvrđeno, žena je više puta upozoravana od strane upravnika zgrade da očisti prostor, ali bez rezultata. Nakon inspekcije, tužilaštvo je odlučilo da joj zabrani držanje životinja dok ne dovede stan u ispravno stanje.

Slični slučajevi uznemirili javnost

Ovo, međutim, nije izolovan slučaj. Pre nekoliko meseci u Moskvi je zabeležena slična situacija – jedna žena godinama nije čistila stan, pa se unutra nakupilo više od tone otpada. Kada je konačno napustila stan, ostavila je osam životinja, a komšije se i dalje bore s neprijatnim mirisom.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvo ponašanje može ozbiljno ugroziti zdravlje kako vlasnika stanova, tako i njihovih komšija. Gradske vlasti sada razmatraju nove mere kojima bi se sprečile slične pojave i zaštitilo zdravlje građana.

