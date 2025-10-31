Slušaj vest

Detinjstvo u Jugoslaviji bilo je potpuno drugačije od onog koje deca imaju danas. Bez mobilnih telefona, tableta i interneta, mališani su vreme provodili napolju, učeći praktične veštine i gradeći međuljudske odnose.

1. U školama su se učile korisne životne veštine

U jugoslovenskim školama deca nisu učila samo teoriju — već i konkretne veštine koje su mogla da primene u svakodnevnom životu. Na časovima rada, devojčice su učile da šiju, pletu i vezu, dok su dečaci popravljali električne uređaje, sklapali radio-aparate i učili osnove elektronike.

Zahvaljujući tome, do kraja školovanja svako je znao da se snađe i sam sebi pomogne. Hobiji su bili važan deo odrastanja, a deca su razvijala kreativnost i osećaj za praktičnost — nešto što danas, u digitalnom dobu, sve ređe viđamo.

2. Deca su više komunicirala i provodila vreme zajedno

Bez društvenih mreža i mobilnih telefona, deca su se svakodnevno družila uživo. Čak su i introvertna deca nalazila način da učestvuju u igri, stoga su deca u Jugoslaviji imala mnogo razvijenije komunikacione veštine i kasnije su lakše stupala u kontakt s ljudima.

3. Znali su da poprave pokvareno

Dok današnje generacije često posežu za novim stvarima čim se nešto pokvari, deca u Jugoslaviji su učila da popravljaju i čuvaju. Pegla, haljina, cipele ili omiljena igračka – sve se moglo popraviti.

Deca su znala da zakrpe odeću, zalepe ili poprave igračke, poprave obuću, pa čak i nameštaj ili kućne aparate

