Nemački sveštenik Henrik Lenkajt (Henrik Lenkeit), star 49 godina, otkrio je šokantnu porodičnu tajnu — da je unuk Hajnriha Himlera, jednog od glavnih arhitekata Holokausta.

Lenkajt, koji danas radi kao bračni savetnik u južnoj Španiji, saznao je istinu sasvim slučajno, dok je pretraživao internet. Na jednoj stranici prepoznao je lice žene koja mu je u detinjstvu davala čokolade – svoje bake Hedvig Potast – i shvatio da je ona bila ljubavnica ozloglašenog nacističkog lidera tokom Drugog svetskog rata.

Šokantno otkriće posle dokumentarca

Sveštenik je ispričao za nemački Špigl da je bio „potpuno zapanjen“ kada je povezao činjenice.

„Na Vikipediji sam iznenada gledao u lice svoje bake. Pitao sam ženu: ‘Da li sam ja zaista unuk tog čoveka?’“, prisetio se on.

Lenkajt kaže da je do otkrića došao nakon što je odgledao dokumentarni film o Himleru, pa odlučio da istraži više o njemu. Tada je otkrio da njegova baka ima sopstvenu biografsku stranicu na internetu, koja opisuje njenu tajnu vezu sa Himlerom započetu 1938. godine.

Hajnrih Himler, Adolf Hitler Foto: Michael Foedrowitz / akg-images / Profimedia

„Kako je moja baka mogla da voli takvo čudovište?“ zapitao se Lenkajt, misleći na čoveka koji je bio drugi najmoćniji u Trećem rajhu i tvorac „konačnog rešenja“ – nacističkog plana istrebljenja Jevreja.

Tajna ljubav Himlera i njegove sekretarice

Prema istorijskim izvorima, Himler i njegova lična sekretarica Hedvig Potast „priznali su jedno drugom ljubav tokom Božića“ te 1938. godine. Njihova veza trajala je godinama, a u pismima su se oslovljavali nežnim nadimcima — on je nju zvao „Zekica“ („Bunny“), a ona njega „Kralj Hajnrih“.

Potast je 1942. rodila sina Helgea, a dve godine kasnije ćerku Nanet-Doroteju – majku Henrika Lenkajta. Himler je izvršio samoubistvo 1945. godine, dok je bio u britanskom zarobljeništvu. Njegova ljubavnica se kasnije udala za Hansa Šteka1955. godine, kojeg je Lenkajt dugo smatrao svojim pravim dedom.

„Moj život bio je laž“

„Moj ceo život bio je laž – 47 godina nisam znao istinu“, rekao je Lenkajt za Telegraf.

„Osećam tugu, bes, depresiju i strah, sve odjednom.“

Sveštenik je otkrio da je o šokantnom saznanju isprva ćutao gotovo godinu dana, a zatim odlučio da o svemu obavesti svoju decu. Njegov ujak Helge Štek preminuo je bez potomaka.

Lenkajt je kontaktirao i političku naučnicu Katrin Himler, praunuku Hajnriha Himlera, koja mu je pomogla da potvrdi porodičnu vezu. Ipak, pojedini članovi njegove porodice odbili su da razgovaraju o tome.

„Da mogu da vratim vreme, dohvatio bih svog ‘deda’ i dobro ga isprebijao“, rekao je Henrik Lenkajt kroz gorak osmeh.

