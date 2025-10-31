Otišla je na putovanje sa prijateljicama pa dobila moždani udar

Slušaj vest

Keti Voren kaže da joj se život zauvek promenio nakon što je doživela moždani udar tokom putovanja sa prijateljicama — i probudila se sa tajlandskim akcentom. Keti je otputovala u Fetije, u Turskoj, kako bi proslavila rođendan sa prijateljicama i planirala večernji izlazak.

Dok je hodala ka restoranu, iznenada ju je obuzeo talas vrtoglavice, a zatim su joj "noge prestale da rade" i nije mogla da napravi ni korak dalje. Kaže da ranije tog dana nije imala druge simptome osim "jakih bolova u glavi", koje je pripisala sunčanici.

Otišla je na putovanje sa prijateljicama pa dobila moždani udar Foto: Shutterstock

Njena prijateljica je pozvala recepciju hotela, a osoblje je odmah organizovalo prevoz do bolnice. Nakon nekoliko snimanja, lekari su otkrili da je Keti imala moždani udar. Kada se 29-godišnjakinja probudila u bolnici, leva strana tela bila joj je paralizovana — a još više ju je šokiralo to što joj se akcenat iz hemširskog (Hampshire) promenio u tajlandski.

Gubitak identiteta zbog "sindroma stranog akcenta"

Keti kaže da ima osećaj kao da je „izgubila deo svog identiteta“ nakon što joj je dijagnostikovan Sindrom stranog akcenta (Foreign Accent Syndrome). Ova retka neurološka pojava menja način na koji osoba govori, pa zvuči kao da ima strani akcenat.

Keti, koja radi kao finansijski administrator, trenutno je na pola puta svog oporavka. Naučila je ponovo da hoda, ali ne zna da li će joj se britanski akcenat ikada vratiti.

- Tog dana sam se sunčala i mislila sam da imam sunčanicu. Uveče sam imala strašnu glavobolju, pa smo pretpostavile da je od sunca. Dok smo išle na večeru i slikale se, odjednom nisam mogla da hodam. Noge mi se nisu pomerale, pa me je prijateljica spustila na ležaljku i otrčala po pomoć. Recepcioner se vratio sa kolicima, ali su mislili da sam pijana. Odveli su me u sobu, a kada sam pokušala da odem do toaleta, morala sam da puzim jer mi noge nisu radile, ispričala je Keti.

Otišla je na putovanje sa prijateljicama pa dobila moždani udar Foto: Shutterstock

Nakon toga, njenoj prijateljici je postalo jasno da je situacija ozbiljna. Pozvala je doktora hotela, a Keti je potom prevezena u bolnicu, gde je snimanje pokazalo da je doživela moždani udar.

Dijagnoza i život sa novim glasom

U martu 2025. godine, Keti je zvanično dijagnostikovan Sindrom stranog akcenta — izuzetno redak poremećaj koji može da se javi posle moždanog udara ili povrede mozga.

- Ne verujem da će mi glas ikada biti isti. Imala sam britanski akcenat, a probudila sam se sa drugačijim. Moja mama je iz Tajlanda, pa ima tajlandski akcenat. Rekla bih da sada govorim slično kao ona — moj akcenat je tajlandski, stran. Lekari misle da je to možda povezano sa činjenicom da mi je majka Tajlanđanka i da se sve dogodilo dok sam bila u inostranstvu. Završila sam terapiju govora, ali glas mi je ostao isti. Lekari ne garantuju da će se vratiti — to je zaista retko. Osećam se kao da sam izgubila deo svog identiteta, rekla je Keti.

Dug oporavak i nada u budućnost

Keti je provela mesec dana u bolnici u Turskoj, nakon čega su lekari procenili da je dovoljno stabilna da može da putuje. U oktobru 2024. godine vratila se u Veliku Britaniju, gde je provela još dva meseca u bolnici, a zatim tri meseca na rehabilitaciji.

Otišla je na putovanje sa prijateljicama pa dobila moždani udar Foto: Profimedia

- Na početku su mi bila potrebna tri asistenta da bih hodala, svega pet minuta dnevno tokom mesec dana. Kasnije sam učila da hodam uz pomoć različitih pomagala — prvo sa tronošcem, zatim sa štapom, a sada mogu samostalno da hodam. Rekla bih da mi je trebalo oko deset meseci, do leta 2025. godine, da ponovo naučim da hodam bez pomoći, objasnila je Keti.

Šta je zapravo Sindrom stranog akcenta?

Sindrom stranog akcenta je vrlo retko neurološko stanje u kojem osoba iznenada počne da govori sa akcentom koji se razlikuje od njenog uobičajenog, a koji drugi ljudi doživljavaju kao strani. Većina zabeleženih slučajeva nastaje nakon moždanog udara, povreda mozga ili neuroloških bolesti.

Ovakvi slučajevi, poput Ketinog, podsećaju koliko su složeni i fascinantni mehanizmi ljudskog govora — i koliko jedan trenutak može promeniti ne samo nečiji glas, već i osećaj sopstvenog identiteta.

Pogledajte video: Načelnik Klinike za neurologiju VMA o rizicima moždanog udara