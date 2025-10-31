Slušaj vest

Dok se svet sprema za kostime, bundeve i jezive maske, pravoslavni sveštenik otac Predrag Popović podseća da Noć veštica nije samo zabava - već ozbiljan znak duhovne praznine savremenog čoveka.

- Koliko je ta bolest raširena, satanistička, nisam znao dok nisam otišao tamo u Ameriku. Ja sam otišao već 20. oktobra, znači to je sve bilo kićeno. To su užasi, znači groblja, kosturske glave. Pazite, mi imamo Ćele Kule, koju ponosno naš dike, mi znamo šta Ćele Kula predstavlja. A oni se igraju u horor filmovima, obeležavajući svoje kuće za ne znam ni ja, za koga, a mi znamo za koga, rekao je Popović.

Njegove reči odzvanjaju kao upozorenje na svet koji sve više gubi osećaj za granicu između svetog i profanog. U želji da "budemo deo sveta", često nesvesno preuzimamo običaje čiji smisao ne razumemo, ali ih s oduševljenjem ponavljamo.

- U Starom zavetu, iznad vrata, da bi se smrt ne odbacila, obeležavalo se krvlju jagnjeta, to je proroštvo da će Hristos svojom krvlju iskupiti svet i spasiti od smrti. A oni obeležavaju svoje kuće satanističkim simbolima. Neko će da kaže da je to samo igra i tako dalje, međutim nije, dodaje Popović.

Od drevnih druida do Instagram generacije

Koreni Noći veštica vode daleko unazad - u rituale drevnih druida koji su verovali da se duše mrtvih vraćaju među žive. Katolička crkva je, kako objašnjava Popović, pokušala da hristijanizuje taj običaj, ali bez uspeha.

- I neko će reći da je to dan svih svetaca, međutim nije. To je počelo, znamo i sami, gore u engleskoj strani druida. Znači to je bilo čist satanizam. I katolička crkva je shvatila to kao veliku opasnost i pokušala je da hristijanizuje taj praznik i da pretvori ga u dan svih svetih, međutim nije uspelo to.

Danas je taj "praznik" prepakovan u zabavu i estetiku - u trgovine, reklame, Instagram filtere. Ali, suština ostaje ista: slavljenje tame pod maskom igre.

Naš svet i njihova tama

Na Balkanu se vekovima verovalo u svetlost i u moć molitve. U kućama su gorela kandila, ne sveće u bundevama. Obilazili su se grobovi, ali s poštovanjem i svećom, ne s maskom demona.

U tom smislu, Noć veštica i nije samo modni hir - ona je ogledalo vremena u kojem živimo. Vremena u kojem je sve postalo performans, pa i zlo.

Otac Predrag Popović ne govori iz osude, nego iz brige. Jer kad se zlo prerušava u igru, granice se brišu. A kad granice nestanu, sve postaje dozvoljeno.

Noć veštica i slava

Dok deca širom sveta oblače maske duhova, u Srbiji i dalje postoji tradicija koja čuva duh svetlosti - krsna slava Sveti Luka. To je naš način da se setimo svetaca, porodice, korena i vere. I možda je baš to odgovor na tamu koja se danas prodaje kao zabava.

Jer tamo gde se čuva Slava, nema mesta za Noć veštica.