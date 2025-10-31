Slušaj vest

Navodni vlasnik turističke agencijeprevario je najmanje šestoro ljudi lažnim avionskim i hotelskim rezervacijama, među kojima su i Emanuela i Luka, kojima je urušio dugo planirani odmor iz snova.

Iako je osuđen na više od 10 godina zatvora zbog niza prevara, Guerino Bovino i dalje je na slobodi — i nastavlja da vara ljude.

Medeni mesec koji se pretvorio u noćnu moru

Emanuela i njen suprug Alberto planirali su medeni mesec još pre venčanja 2019. godine. Preporučen im je Bovino, koji je navodno nudio popuste i povoljne aranžmane. „Zvučao je potpuno profesionalno“, ispričala je Emanuela za italijanski Fanpage.it. Par mu je uplatio avans, a zatim i ostatak novca na račun u Engleskoj.

Nedelju dana pre puta, prijatelj koji je s istim čovekom rezervisao putovanje, na aerodromu u Dubaiju otkrio je da ne postoji nikakva karta. U panici, Emanuela je kontaktirala avio-kompanije i hotele – rezervacija nije bilo. „Sve je propalo. San o medenom mesecu pretvorio se u noćnu moru“, rekla je.

Isti prevarant, više žrtava i desetine hiljada evra štete

Sličnu sudbinu doživeo je i Luka, iskusni putnik koji je prvi put poverio organizaciju agenciji. „Na kraju smo saznali da su svi vaučeri i karte lažni. Čovek je od nas uzeo između 50.000 i 70.000 evra“, ispričao je. Kada su pokušali da ga kontaktiraju, Bovino se branio rečima da će „sve rešiti“, a zatim nestao bez traga.

Nakon zajedničke prijave oštećenih, sud u Italiji utvrdio je da je Bovino kriv za višestruke prevare i naložio mu da isplati 40.000 evra odštete.

Serijski prevarant koji i dalje slobodno hoda

To nije prvi put da se Bovino našao pred sudom — iza njega je niz presuda za klevetu, lažiranje dokumenata, poreske utaje i prevaru. Ukupno, prema presudi koja objedinjeno sabira sve njegove zločine, Bovino bi trebalo da provede više od 10 godina u zatvoru.

Ipak, i pored brojnih presuda, on se i dalje slobodno kreće i, prema rečima žrtava, nastavlja da vara ljude po istom obrascu.

„Najgore je to što neko tako i dalje može da ruši tuđe snove, a da mu ništa ne bude“, rekla je Emanuela, koja se nada da će pravda ovog puta konačno stići.

