Mislila je da je svoj dom učinila potpuno bezbednim za dete. Da su sve utičnice zaštićene, kablovi sklonjeni, a opasnosti pod kontrolom. Ali jedan, naizgled bezazlen, detalj, punjač za mobilni telefon, umalo ju je koštao života njene ćerke.

To veče sam mislila da sam uradila sve kako treba. Nisam ni slutila da će običan punjač postati najopasnija stvar u kući, ispričala je majka u potresnoj objavi na Instagramu.

Beba je pokušala da uradi isto što i mama

Poput većine roditelja, i ova majka svakog dana je punila svoj telefon na istom mestu. Postalo je rutina - nešto o čemu ne razmišljaš. A deca, kao što znamo, uče posmatrajući.

Jednog dana, dok je majka na trenutak okrenula leđa, njena jednogodišnja devojčica dopuzala je do produžnog kabla. Izvukla je punjač i pokušala da ga vrati u utičnicu.

U sledećem trenutku - prasak.

- Samo sam čula zvuk i vrisak. Videla sam kako je odletela unazad, a kabl je počeo da dimi. Srce mi je stalo, rekla je majka.

Strujni udar i borba za život

Devojčica se nije pomerala. Majka je potrčala, podigla je i shvatila da diše, ali nije reagovala. Sledećeg trenutka beba je zaplakala - najlepši, ali i najstrašniji zvuk koji je ta žena ikada čula.

U bolnici su lekari ustanovili da je dete doživelo jak strujni udar. Ulazna rana je bila na ruci, izlazne nije bilo - što je značilo da je struja mogla proći kroz srce. Dete je zadržano na posmatranju.

Do jutra su rezultati pokazali da je stabilno. Nije bilo trajnih oštećenja, ali je opomena bila jasna.

Majčina poruka svim roditeljima

Deca sve vide. Sve pokušavaju da ponove. Mi odrasli zaboravljamo da je ono što je nama svakodnevica - njima novo, zanimljivo i potencijalno smrtonosno, napisala je majka.

Od tada je zaštitila svaku utičnicu, kablove podigla van domašaja i odlučila da javno podeli svoju priču, kako se nikome drugom ne bi ponovilo isto.

Punjači i utičnice mogu ubiti - evo šta treba zapamtiti

Ako se ikada nađete u situaciji da je dete (ili odrasla osoba) i dalje u kontaktu sa strujom, nikada ga ne dodirujte golim rukama. Prvo isključite napajanje ili upotrebite izolovani predmet.

O ovakvim stvarima se retko govori, ali baš te sitnice odlučuju između života i smrti. Svaki roditelj bi trebalo da se seti da punjač, taj mali predmet koji svakodnevno koristimo, može postati smrtonosna igračka u rukama deteta.