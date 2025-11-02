Slušaj vest

Tridesetjednogodišnja Britanka može da se zahvali jednom pijanom vikendu s prijateljicama za dijagnozu koja je na kraju mogla da je ubije. Naime, bezazlena igra i slučajan pad doveli su do šokantne dijagnoze koju inače verovatno ne bi otkrila na vreme, kako prenosi People.com.

U junu je Šarlot Morjaria iz Njuporta u Velsu s dvema najboljim prijateljicama otišla na ženski izlet u poznato odmaralište Butlin's u engleskom Majnhedu. Putovanje je bilo ispunjeno zabavom i opuštanjem. Međutim, poslednjeg dana dogodio se neočekivani preokret.

Tokom odmora, devojke su se pridružile jednoj momačkoj proslavi, te su se svi zajedno igrali žmurke. U jednom trenutku, jedan od muškaraca podigao je Šarlot i prebacio je preko ramena. Tada je čula kako je nešto "puklo", ali nije previše marila i nastavila je da se zabavlja.

"Verovatno smo malo previše popili, ali fantastično smo se provodili pre nego što se dogodila katastrofa – ili biste to mogli da nazovete čudom", izjavila je Šarlot, koja je tada imala 30 godina.

Nakon povratka kući, sledeći dan je ipak otišla u bolnicu, misleći da je slomila rebro ili da je naprslo.

Umesto slomljenog rebra, dijagnoza raka

U bolnici je Šarlot doživela pravi šok. Nakon pregleda, lekari su joj rekli da su joj rebra u savršenom redu, ali da su na njenom levom bubregu otkrili "značajan" kancerogeni tumor veličine 6,5 centimetara.

"Rekli su da su pronašli veliku masu na mom levom bubregu", prisetila se Morjaria. Neverovatno je da je gotovo nekoliko puta odustala i otišla iz čekaonice jer je na pregled čekala čak 22 sata. Majka i prijateljica nagovorile su je da ostane.

"U tom trenutku, bila sam najuplašenija u životu", priznala je, dodajući kako nije imala nikakve simptome niti je slutila da se u njoj razvija opaka bolest. Lekari su joj objasnili da masu tretiraju kao rak, što ju je ostavilo bez reči. "Taj razgovor je bio čudan, jer sam mislila da sam potpuno zdrava. Stvarno nije bilo nikakvih očitih znakova."

Dijagnostikovan joj je prvi stadijum retkog oblika raka bubrega: karcinom bubrežnih ćelija tipa TFE3.

Život s nevidljivim ožiljcima

U avgustu ove godine, dan pre svog 31. rođendana, Šarlot je podvrgnuta operaciji uklanjanja celog bubrega. Srećom, rak se nije proširio, ali lekari su joj rekli kako je tumor trebalo ukloniti što je pre moguće.

U septembru joj je potvrđeno da više nema rak, ali i dalje mora da ide na redovne preglede jer se smatra visokorizičnom pacijentkinjom. Gledajući unazad, shvatila je da su neki potencijalni simptomi, poput hroničnog umora, gubitka težine i bolova u leđima, mogli biti prikriveni.

"Normalne" bolove pripisivala je trčanju za svojim dvogodišnjim sinom Sebastijanom, a uzimala je i lekove za depresiju, te je ranije koristila lek za mršavljenje.

"Realnost je takva da ću svakih šest meseci biti u strahu. Biću u haosu. Nemam rak, ali nisam slobodna od raka", iskreno je rekla Šarlot. "Iako nisam izgubila kosu, iako se čini da sam dobro... sve je to uzelo danak."

(Kurir.rs/ Net.hr)

Video: Razvija se vakcina protiv raka