Slušaj vest

Jedno vožnja Mamba rolerkosterom u zabavnom parku Worlds of Fun u Kanzas Sitiju pretvorila se u noćnu moru za par iz lokalne zajednice.

Kris i Kejsi Evans ispričali su da su 11. oktobra uživali u vožnji kada su čuli krik devojke koja je sedela iza Kejsija.

"Ušli smo u rolerkoster i na prvoj padini devojka iza moje žene ispustila je krik, kao ništa što sam ikada čuo“, rekao je Kris za Fox 8. "Pretpostavio sam da joj je ovo prva vožnja, ali tada je rekla da joj se pojas odvezao.“

luna park Foto: ABC news printscreen

Par, koji redovno posećuje park i dobro poznaje vožnju, odmah je reagovao. Kris je provukao ruku ispod zaštitne šipke i držao devojčinu ruku, dok je Kejsi pritiskala njene noge, pazeći da ostane sigurna tokom strmih padova i krivina rolerkostera.

„Kako smo se penjali uz svaku padinu, shvatio sam da će je dizati iz sedišta, pa smo pomerili položaj da je zadržimo celom težinom tela dok prelazimo preko tih padina“, dodao je Kris

Opasna vožnja u zabavnom parku Foto: Youtube/ABC News

Mamba je najviša vožnja u parku, sa početnim padom od 62 metra i brzinom do 75 km na sat, prema zvaničnom sajtu parka.

Par je uspeo da zadrži devojku u sedištu do kraja vožnje, nakon čega su incident prijavili menadžmentu. Ova vožnja je odmah privremeno zatvorena radi provere, a park je izjavio za PEOPLE da je ponovo otvorena istog dana nakon „temeljne inspekcije“.

Kejsi, majka četvoro dece, opisala je događaj kao „strašan“:

„Krik koji je ispustila — nikada u životu nisam čula ništa slično.“

Par trenutno ne planira da se vrati u park, bar dok ne vidi promene u bezbednosti:

"Verovatno se još neko vreme nećemo vraćati. Trebamo da vidimo promenu, i tek tada ću biti spremna da povedem svoju četvoro dece, što trenutno ne bih uradila.“