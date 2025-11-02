Slušaj vest

Kada je 2014. godine, nedugo po početku srednje škole, tada jedanaestogodišnji Sem Tejlor počeo da ima jake glavobolje i „čudne probleme sa vidom“, ni on ni njegovi roditelji nisu slutili da se iza tih simptoma krije nešto ozbiljno.

“Nikad nije bilo toliko strašno da bih pomislio da je nešto ozbiljno. Roditeljima bih rekao, a oni bi mi uzvratili ono klasično: ‘Verovatno si dehidriran, popij više vode.’ To nam je i danas porodična šala,” ispričao je Sem za magazin People.

Sem Tejlor otkriva detalje lečenja Foto: TikTok

Šokantna dijagnoza pre porodičnog odmora

Posle nekoliko meseci odlaganja, Sem je zakazao pregled kod oftalmologa čisto da proveri vid pre porodičnog odmora. Međutim, kada su mu proširili zenice, lekar je otkrio da su mu optički nervi potpuno otečeni. Ubrzo je završio na hitnom snimanju magnetnom rezonancom, gde je otkriveno da ima niski stepen optičkog glioma – tumor na optičkom putu u mozgu. Takvi tumori čine tek 5% svih dečjih tumora mozga.

“Doktor je rekao: ‘Imaš tumor na mozgu, na nezgodnom mestu, ali je veoma izlečiv.’ Pomislio sam – okej, možemo mi to,” prisetio se Sem.

Operacija koja nije mogla da se završi

Lekari su planirali da uklone tumor, ali kada su tokom operacije shvatili da se nalazi tačno iza očnog nerva, morali su da odustanu jer bi intervencija značila trajni gubitak vida.

Sem se probudio sa poluobrijanom glavom i ugrađenim šantom – cevčicom koja odvodi višak moždane tečnosti i smanjuje pritisak u glavi.

“Doktor je rekao da je to jedan od najviših nivoa pritiska u glavi koji su ikada videli,” prisetio se.

Težak put kroz hemoterapiju i odrastanje

Pošto tumor nije mogao da se odstrani, lekari su osmislili 15-mesečnu terapiju sa dve vrste hemoterapije. Nuspojave su bile teške – mučnina, slabost, pa čak i osetljivost na mirise.

“U isto vreme sam pokušavao da idem u šesti razred, ali to praktično nije bilo moguće. Dobiješ hemoterapiju i onda danima ne možeš da funkcionišeš.”

Posle osam meseci lečenja, Sem je doživeo alergijsku reakciju na lekove, a ubrzo i drugu, još težu. Lekari su tada morali da prekinu tretman, jer bi sledeća reakcija mogla biti fatalna. Tumor je ostavljen pod nadzorom.

Rekli su mu da takvi tumori obično prestaju da rastu u dvadesetim godinama, ali kod njega to, nažalost, nije bio slučaj.

Period mira i novi šok

Tokom srednje škole, Sem je vodio prilično normalan život, iako nije mogao da se bavi sportom zbog šanta u glavi. Bio je dobar đak, upisao Univerzitet u Vašingtonu, pridružio se bratstvu i započeo ozbiljnu vezu.

Ali, tokom jedne kontrole, otkriveno je da se tumor ponovo aktivirao. U decembru 2021. započeo je novu rundu hemoterapije, koja je trajala do kraja 2022. godine.

Posle toga se oporavio, istrčao maraton, putovao svetom i osetio da ponovo živi — ali snimci su pokazali suprotno. Tumor je i dalje bio prisutan.

Nova terapija i opasno unutrašnje krvarenje

Lekari su mu uveli RAF inhibitor, lek koji blokira protein odgovoran za rast ćelija tumora. Terapija je delovala, ali se pojavila nova komplikacija krvarenje u mozgu, koje je promenilo njegovo ponašanje.

“Bio sam bezvoljan, nisam išao na predavanja, stalno sam igrao igrice. Moja devojka i ja smo se stalno svađali,” iskreno priznaje.

Kada su lekari shvatili šta se događa, hitno su ga operisali u decembru 2024. i ugradili još jedan šant. Danas ima po jedan sa svake strane glave i nalazi se na novoj terapiji, MEK inhibitorima, koji pomažu u smanjenju tumora.

“Sad sam na toj terapiji oko osam meseci. Ide dobro. Teško je, jer pomisliš da je sve u redu, pa se dogodi ovako nešto i život ti se okrene naglavačke. Ali zasad je stabilno.”

Od pacijenta do borca za druge

Sem danas, kao student završne godine, više od svega želi da pomogne drugima. Zajedno s porodicom osnovao je neprofitnu organizaciju Strong4Sam, koja je do sada prikupila više od 1,2 miliona dolara za istraživanje dečjih tumora mozga u Fred Hutchinson Cancer Research Centeru u Sijetlu.

“Novac koji smo prikupili nije bio za mene, već za decu sa težim oblicima raka. Za one koji nemaju dovoljno istražen oblik bolesti i teže pronalaze lek,” objašnjava.

Na TikToku danas deli svoje iskustvo i priča o mentalnom zdravlju mladih koji se bore s hroničnim bolestima.

“Kao dete nisam znao drugačije, ali sada je mentalna borba mnogo teža. Rak ti promeni identitet — oduzme ti starog sebe i natera te da postaneš neko novi,” kaže Sem.

Uprkos svemu, zahvalan je porodici i prijateljima koji su uz njega u svakoj fazi borbe.

“Znam da mnogi nemaju podršku kakvu ja imam. Zato želim da ponudim resurse i platformu za one koji se osećaju usamljeno.”

Danas, u 22. godini, Sem Tejlor sa osmehom gleda u budućnost, svesno da ga čeka još izazova ali i da ih može savladati.

“Kada imaš 11 godina, sve deluje manje strašno. Sada, kad moraš da planiraš život posle svega, to je novi nivo stvarnosti. Ali ja sam spreman.”

Njegova priča nije samo priča o bolesti već o snazi, zahvalnosti i neverovatnoj volji za životom.